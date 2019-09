Como cuando el ritmo lo traes en la sangre, bebé ¡PRENDE! las redes sociales (VIDEO VIRAL)

A través de las redes sociales se ha hecho viral el video de una hermosa bebé bailando al ritmo de salsa, haciendo que miles de personas se enamoran de su alegría y entusiasmo.

El video compartido en la página Social Latín Dance de Facebook, deja ver como una bebé comienza a mover el hombre apenas escucha la canción de “No le pegue a la negra” del cantante Joe Arroyo.

La inocente sonrisa de la pequeña bailarina, la cual enseña a una cámara de un teléfono celular cuando se encuentra bailando en el interior de un vehículo, recuerda las redes sociales que el sabor y la alegría se lleva desde la infancia y solo hay que dejarse llevar.

Las imágenes de la “gozadera” de la bebé, ha sido compartida más de 100 veces por Facebook, además de que ha tenido una interacción de más de 5 mil millones de usuarios.

Entre los comentarios que se pudieron destacar en las redes sociales se encuentran los siguientes:

“Hermosa bailarina ?que ritmo? Belleza de bb”

“Totalmente de acuerdo con esta hermosa BB “

“Hermosa princesa lleva la música por dentro !”

“Me enamoré de esa cosita”

Por su parte, también hubieron usuarios que aseguraron que el video viral era un montaje, ya que en la grabación original la canción era otra:

“ Muy bella y todo pero es un montaje. Lo que suena en realidad es una canción anglo.”

“Ese no es el vídeo original... la canción es otra ... que lo adaptaron a salsa si...·

“Bueno esa no es la música del vídeo original ��”

TE DEJAMOS EL VIDEO AQUÍ

Sin embargo, no importa si se trata de un video montado o no, lo que causa conmoción a través de las redes sociales es la alegría de la hermosa bebé que puso a bailar a todas las plataformas de internet; no gustaría saber que opinas.

