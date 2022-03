Coldplay lee su pancarta y lo suben a tocar el piano durante concierto en MTY

La banda británica Coldplay está llevando a cabo su nueva gira musical "Music of the Spheres" por todo México y con la que ha causado furor entre todos sus fanáticos mexicanos.

En este primer concierto que se llevó a cabo en Monterrey, la banda cumplió el sueño de uno de los asistentes, luego de que lo invitaran a tocar una de sus más famosas canciones, lo que hizo que las redes sociales se volvieran locas con el maravilloso momento.

Como te compartimos en La Verdad Noticias, hace unos días una pareja viajó a Monterrey para ver a Coldplay pero olvidó los boletos haciendo que su caso se viralizara en redes sociales.

Coldplay sube a joven a tocar el piano durante su concierto en Monterrey

Me siento tan afortunado de haber tenido la oportunidad de tocar Gravity con Chris Martin. Muchas gracias @coldplay por esta noche. https://t.co/6bQEdxupZg — Bernardo Santos (@Bernardostoss) March 27, 2022

Durante el concierto que la banda Coldplay ofreció el pasado sábado 26 de marzo en Monterrey, uno de los asistentes logró cumplir su más grande sueño y es que el joven anhelaba poder tocar la canción de"Gravity" durante el concierto.

Según los video de las redes, el joven llevaba un cartel que decía “CAN I PLAY "GRAVITY" ON THE PIANO WITH YOU?" (¿Puedo tocar Gravity en el piano con ustedes?) y el cual sostuvo durante todo el concierto con la esperanza de que la banda lo viera.

A pesar de la espera, este maravilloso momento sucedió, pues el vocalista de la banda, Chris Martin, logró ver el cartel y lo invitó a acompañarlo en el piano.

Juntos lograron interpretar la famosa melodía que fue compuesta por la banda británica durante el 2004 para el grupo Embrace.

¿Cuáles son las fechas que estará Coldplay en México?

La banda abrió nuevas fechas para presentarse en México

Con el anuncio de que la banda Coldplay estaría llevando a cabo parte de su gira musical "Music of the Spheres" por México, miles de fanáticos abarrotaron las plataformas y taquillas para conseguir un boleto.

Luego de haber obtenido un "Sold out" para todas sus fechas, la cantante Carla Morrison causó controversia entre los fanáticos de Coldplay luego de que por accidente reveló fechas adicionales en las que la banda se presentaría en México.

Esto luego de que se anunciara que la cantante mexicana sería la encargada de abrir la gira de la banda con una pequeña presentación.

De esta forma las fechas que se han establecido para la gira de la banda en México son:

Guadalajara Estadio Akron: 30 de marzo de 2022

Foro Sol: 6 de abril de 2022

Foro Sol: 7 de abril de 2022 (Cuarta y última)

