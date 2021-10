Cocodrilo devorando a perrito es captado por una corredora

Un cocodrilo ha sido nuevamente captado comiendo a un a perrito en la laguna del carpintero, pues corredora toma una fotografía sin saber lo que estaba sucediendo y mucho después se dio cuenta.

Hay que destacar que es muy común ver en el sur de Tamaulipas a los cocodrilos, ya sea en las lagunas, río, en la playa o en la calles de la ciudad, pues existen cientos de fotos de saurios, pues a pesar de la cotidianidad, su gran tamaño sigue causando impresión.

Es por eso que en esta ocasión fue el caso de una corredora que acudió a la laguna del Carpintero, donde vio un ejemplar y tomó una imagen con su celular; ahí se dio cuenta que el cocodrilo traía algo en su hocico.

Cocodrilo devora a un perrito

La corredora ha explicado que no tomó la fotografía por morbo, sino que como su acompañante y ella no miran bien, no había detectado bien de que se trataba, ya que no llevaban lentes y dieron zoom a la imagen.

Resulta que los hechos ocurrieron cuando Mara Edith Turrubiates acudió a la laguna del Carpintero en Tampico, famosa por ser hábitat de cocodrilos y justo ahí vio a uno de ellos en el agua, así que sacó su celular y tomó una fotografía.

Al revisarla se dio cuenta que en el hocico del cocodrilo traía a un perrito: “Fue impactante ver al cocodrilo con el perrito en sus fauces y reflexionamos en el peligro de esta situación en el canal de la cortadura, ojalá que las autoridades trabajen en una solución."

¿De qué se alimenta un cocodrilo?

El cocodrilo es un animal carnívoro, cuando son jóvenes se alimentan de ranas, peces pequeños y cangrejos y al ser crecer comen reptiles, aves, y cualquier mamífero que llegan a las orillas a tomar agua o para cruzar al otro lado.

Es importante tener conocimiento que estos no mastican a sus presas, por lo que los animales al ser capturados deben ser sacudidos con bastante presión para poder ser cortados y despedazados con los dientes.

En algunos casos al tratar de despedazar a sus presas puede que sus dientes se partan, pero tienen la capacidad reemplazar luego esos dientes rotos por unos nuevos.Cabe destacar que esta gran especie Cocodrilos llama mucho la atención por el consumo de rocas de manera voluntaria, ya que son de gran ayuda al aplastar la comida que ya han consumido anteriormente.

