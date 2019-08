Coca Cola enfrenta criticas tras poner a homosexuales en sus anuncios (VIRAL)

En Hungría se publicarón anuncios que incluyen imágenes de parejas del mismo sexo besándose y sosteniendo botellas de Coca-Cola. La compañía esta enfrentando una reacción violenta de políticos húngaros y activistas conservadores. Pero Coca-Cola se mantiene firme no tiene planes de retroceder con su campaña publicitaria.

Un político destacado del partido Fidesz de Hungría y medios conservadores pidieron boicotear los productos de Coca-Cola o prohibir la serie de anuncios.

“Love is Love”.

The Coca-Cola Company lucha por la diversidad, la igualdad y la inclusión, también apoyan los derechos en la sociedad, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado. “Como un antiguo defensor de la comunidad LGBTQI, creemos que todos tienen derecho a amar a la persona que elijan. La campaña que se está ejecutando actualmente en Hungría refleja estos valores”.

Se lanzo la campaña “Love is Love” en Hungría días antes del progresivo festival Sziget, que está programado para comenzar en Budapest. Los carteles contienen lemas, como:

“Cero azúcar, cero prejuicios”.

Todo este tipo de anuncios los podemos encontrar en las estaciones del tren y en otros lugares, según varios informes de medios locales. Coca-Cola compartió imágenes de los anuncios en su página húngara de Facebook durante el fin de semana.

István Boldog, quien es miembro del parlamento y líder del partido Fidesz, llamó a un boicot de los productos de Coca-Cola hasta que se quiten todos los anuncios.

“Hasta ahora, las grandes empresas en Hungría no se han publicitado con contenido y mensajes abiertamente homosexuales. No sean ilusos, esto es una prueba”, dice una versión traducida de la petición. “Si la sociedad húngara acepta esto, habrá más y más pasos. Carteles, comerciales, películas, productos con el arco iris, etc. Y a medida que continuamos deslizándonos cuesta abajo, será cada vez más difícil detenerlo”.

Hata el momento se reconocen las uniones legales para parejas del mismo sexo, pero el partido Fidesz y su líder, el primer ministro Viktor Orban, se oponen a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el festival Sziget van invitados musicales de alto perfil y que promueve un “ambiente donde nadie puede ser discriminado o insultado por su color de piel, religión o identidad sexual”.

