Cliente fue a dar un paseo a Coppel y terminó contratado

¿Qué tan probable es que vayas a una tienda departamental mexicana a ver qué productos venden y termines siendo un empleado más? Ésto es lo que le pasó a Óscar Ortiz, un internauta que decidió contar a través de sus redes sociales cómo ahora trabaja para Coppel.

Según relató en un Tiktok, él únicamente decidió entrar en la tienda departamental antes mencionada a ver unas cosas cuando se percató que habían vacantes, es por eso que decidió pedir informes, pues… ¿Qué más podría pasar?

Fue así cuando en el 2014 pasó a formar parte de Coppel y tal y como se puede observar en el video, fue creciendo y se fue desarrollando laboralmente hasta el actual 2022, tanto así que compartió una fotografía con su uniforme de cada uno de los años que ha sido un digno empleado.

¿Qué opinan los internautas sobre Óscar Ortiz y la manera en la que consiguió trabajo en Coppel?

Como era de esperarse, otros internautas reaccionaron ante la anécdota del Tiktoker quien con humor decidió compartir un momento bastante íntimo: la forma en la que por azares del destino estuvo en el lugar y momento indicado para ser contratado. Algunas de las opiniones de la gente, son:

“Uta que suerte ojalá un día me pase… *nadie nunca*”.

“Eso pasa cuando te gusta tu trabajo y quieres salir adelante, muchas felicidades”.

“Eso si es estabilidad”.

Del mismo modo, otras personas comentaron que trabajar ahí no sería su opción dado que es un mal trabajo, pero por supuesto, en La Verdad Noticias estamos seguros de que Óscar piensa lo contrario, si no, no se hubiera quedado en ese trabajo por ocho años.

Te puede interesar: ¿Quién es dueño de Coppel, la famosa tienda departamental mexicana?

¿Cuánto gana un empleado de Coppel?

¿Cuánto gana un empleado de Coppel?

¿Te gustaría trabar en Coppel? Según la bolsa de trabajo digital, Indeed, el salario promedio de un trabajador de Coppel depende de su puesto. Los cajeros ganan $6,691 al mes, los vendedores $6,521 al mes, los agentes de cobranza perciben $7,399 al mes y los jefes de tienda ganan un aproximado de $17,348 al mes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!