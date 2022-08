Cirugía estética fallida le deja la papada como pollo viejo

La Verdad Noticias trae la experiencia que una mujer vive luego de tener una cirugía estética fallida, la fémina decidió exponer la mala experiencia en redes sociales y ahora se ha hecho viral por tener el cuello como si fuera la piel de un pollo.

Sin duda, los arreglos estéticos en su mayoría dejan satisfechos a sus clientes, pero casos como los ocurrido a una mujer llamada Jayne Bowman la situación fue completamente opuesta.

Jayne Bowman decidió realizarse una intervención en su papada, pues la originaria de Hampshire, Inglaterra no está contenta con el aspecto que tenía su cuello, pero el resultado le resulto fatal.

Cirugía estética fallida deja papada de pollo a una mujer

El peligro de hacerse una cirugía es que los resultados no sean los deseados.

La mujer de 59 años, originaria de Inglaterra, compartió su reacción con el periódico británico The Sun, que de inmediato se volvió viral. Se sometió a un procedimiento no quirúrgico, pues pasar por un quirófano no era una idea que le gustara, plasma de fibroblastos, que sirve para tensar la piel.

Jayne encontró a la terapeuta especializada en este tratamiento a través de redes sociales y le pagó 500 libras (más de 12 mil pesos) para que le quitara la papada, pero ahora siente que parece "un pollo viejo", pues su cuello está lleno de pequeñas cicatrices rojas.

“Ojalá todavía tuviera el cuello caído; era mejor que lo que me quedó. Este tratamiento de belleza fallido me ha dejado en agonía””, dijo la mujer a The Sun.

Te puede interesar: Mujer adicta a las cirugías festeja que su hija de 12 años se operó por primera vez

¿Cómo es el procedimiento de plasma de fibroblastos?

Una cirugía estética fallida deja con cuello de pollo viejo a una mujer.

El principio del plasma Fibroblast es ionizar gases en el aire para crear un arco eléctrico diminuto, con el cual las áreas dérmicas y epidérmicas que se ven afectadas por problemas estéticos pueden tratarse sin propagar el calor no deseado a las áreas circundantes.

Jayne dice que dicho procedimiento no “fue tan doloroso, ardía como el infierno. Le dije a la terapeuta que estaba en agonía, pero ella no pareció molestarse, me dijo que tenía que continuar o no funcionaría”.

Tras la cirugía estética fallida, se puso crema para curar el ardor, pero de inmediato le salieron cicatrices con forma de puntos. Ante esto, la mujer contactó a la terapeuta, que le ofreció "terapia de luz" y "microagujas", pero nada revirtió las marcas en su piel

“Ya no quiero salir a la calle. Soy una reclusa porque no quiero que la gente vea mis horribles cicatrices. Se ven tan feas, estoy tan enojada”, dijo Bowman tras la cirugía estética fallida.

"¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!"