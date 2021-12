Cibernauta presume que compró 71 boletos para Spider-Man: No Way Home

El próximo estreno de Spider-Man: No Way Home sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues ahora se ha dado a conocer que un cibernauta presumió sin pena alguna en un grupo de Facebook que había comprado 71 boletos para la premiere de la nueva película del UCM protagonizada por el actor Tom Holland.

“¿Ya compraron sus boletos? Yo y unos amigos compramos 71 XD”, escribió el usuario Tetsuo ML en un grupo de dicha red social. Junto a la publicación es posible ver un par de fotografías, las cuales muestran los lugares seleccionados de su compra, misma que tuvo un valor de $3744 pesos.

El joven pagó más de 3 mil pesos en entradas para cine.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibido para los miembros del grupo y fanáticos del Hombre Araña, quienes criticaron al joven por dejar sin entradas a todos aquellos que están interesados en asistir a la premier e incluso hubo quien lo acusó de ser un revendedor, pues recordemos que algunos boletos se andan vendiendo en 20 mil pesos.

Golpes en plena preventa

Dicha situación nos hace recordar la reciente golpiza ocurrida en un cine de Cuernavaca, Morelos. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, todo comenzó cuando uno de los involucrados intentó meterse a la larga fila de personas que esperaba con ansias adquirir su boleto para la premiere en el Cinépolis de la Plaza Averanda de dicha ciudad.

Acto seguido, cuatro jóvenes se pelearon a golpes por intentar tener un lugar en la fila, esto mientras los demás presentes les pedían que se calmaran y otros llamaban a los guardias de seguridad, quienes procedieron a separar la trifulca. No cabe duda que el estreno de la nueva película protagonizada por Tom Holland está volviendo loco a los fanáticos.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home?

La nueva película de Marvel Studios promete romper récords en taquilla a nivel mundial.

Spider-Man: No Way Home será estrenada a nivel mundial el próximo 17 de diciembre, mientras que en México se llevará a cabo dos días antes. Cabe destacar que la premiere podría verse afectada debido a la variante Ómicron del coronavirus COVID-19, pero hasta ahora no se ha informado sobre algún cambio de fecha.

