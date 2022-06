Los mejores memes de Nodal y Cazzu que se volvieron virales en redes

Al parecer la ruptura con Belinda, si le pegó durísimo a Christian Nodal, pues apenas vamos por la mitad del 2022 y el cantante mexicano, no deja de crear polémica en redes sociales, pues desde que se supo que terminó con la que “siempre gana”, lanzó indirectas contra su ex suegra, dió de que hablar con su nuevo look y hasta se agarró con J Balvin.

Ahora la nueva hazaña de nodal, es que fue visto de la mano y con una actitud muy “romántica” con la rapera argentina Cazzu, recientemente se dieron a conocer fotografías de la pareja caminando de la mano y compartiendo un helado por la Antigua, en Guatemala.

Ante las imágenes, los internautas no han dejado pasar la oportunidad para analizar detenidamente cada parte de las fotos, pues ante las especulaciones de que existe un romance, también han señalado que el autor de “Botella tras botella”, lleva un nuevo tatuaje en forma de una telaraña, la cual se habría hecho en honor a la cantante de 29 años de edad.

Memes de Nodal y Cazzu, la nueva pareja

Los mejores memes se han vuelto virales en redes

Al revelarse estas fotografías, las redes sociales se han volcado en comentarios, pues hay opiniones muy divididas, entre quienes apoyan la nueva relación y quienes señalan que es muy poco el tiempo que lleva soltero para tomar una nueva relación, aunque no sea confirmado nada sobre este romance, internautas ya han preparado sus mejores memes para darle más revuelo a las especulaciones y aquí en La Verdad Noticias te mostramos los mejores.

Nodal y Cazzu se volvieron virales en redes.

La relación entre Nodal y Cazzu ha sorprendido a los internautas.

¿Quién es Cazzu?

La argentina es una rapera y la más influyente en el género

La cantante del género urbano se llama Julieta Emilia Cazzuchelli, quien vive en argentina y se ha convertido en diseñadora multimedia y rapera desde el 2017,momento en el que sacó un disco con sus propios recursos, por otro lado, la joven llamó la atención de productores y cantantes y desde ese momento se ha convertido en la mujer más influyente de su género.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.