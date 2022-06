Chingu Amiga cuenta que policía pedía “mordida” y su mamá casi llora

La influencer surcoreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga ha tenido mucho éxito contando su vida como extranjera en México, fue así que en un TikTok narró que casi es víctima de un policía quien quería una “mordida”.

Como es de costumbre, la influencer narró cómo estuvo a punto de caer en una extorsión en manos de un elemento de seguridad de la CDMX.

En el TikTok la creadora de contenido no comprendió qué había pasado y compartió su experiencia en redes sociales, donde sus seguidores se indignaron por la actitud del oficial y le hicieron ver que lo que había pasado era una extorsión, de la cual se salvó.

Chingu Amiga casi es extorsionada por policía

La influencer coreana confesó que no entendió qué pasó pro le dio mucho miedo.

Fue en una de sus recientes anécdotas sobre su paso por México, una experiencia nada agradable que le causó miedo y casi provoca el llanto de su madre.

“Chicos, ayer me pasó algo que me dio mucho miedo. Estaba yendo [en carro] para cenar con mi mamá y de repente un policía nos paró. Me dijo algo pero la verdad no entendí la palabra y a parte estaba súper paniqueada porque fue la primera vez que un policía me para”, relató.

De acuerdo con el testimonio de la influencer de TikTok, Chingu Amiga, el elemento de seguridad le pidió algo que no entendió, lo que podría tratarse de una “mordida” debido al desarrollo que siguió la situación.

Y es que como la influencer no daba su brazo a torcer, le advirtieron las consecuencias que enfrentaría por una infracción.

“Mi mamá casi estaba llorando a lado y luego nos dijo: ‘Van a tener que pagar multa’, eso sí lo entendí. ‘Multa y es mucha lana’, ahí tuve mucho miedo, todavía no entendía que había hecho mal. [El policía continuó] ‘Hay que ir ahí para pagarlo o te puedo quitar tu carro también’”, contó.

“El señor no nos indicó el proceso, solo estaba mirándonos y nos preguntó: ‘¿A dónde vas?... vete a cenar’ y así se fue. Ahí nos quedamos sin saber qué teníamos que hacer y no pudimos cenar por miedo. Regresamos a la casa y todavía no sabemos qué pasó. ¿Será que hay que ir a la policía para pagar?”, finalizó la influencer.

Y es que como la creadora de contenido estaba desconcertada y mostraba que no entendía la situación el oficial prefirió dejarla ir.

¿Quién es Chingu Amiga?

Es una coreana que ha tenido éxito en redes sociales contanto sus anécdotas.

El nombre real de Chingu Amiga es Sujin Kim, nació en Corea del Sur, pero tras sufrir de burnout decidió vivir en México, un lugar que considera con menos presión que su país natal.

En el último año ha incrementado el número de seguidores en sus redes sociales, además ha sido invitada a salir en varios programas de televisión.

Pero recientemente una de sus experiencias vividas en la CDMX ha causado indignación, ya que fue víctima de un intento de extorsión.

“Querían robarte, menos mal no le entendiste. Si le hubieras dado dinero, se hubiera salido con las suyas”

“Mientras elabora la multa vas a llamar a tu embajada de Corea en México para que te indiquen el procedimiento y donde se paga la multa”

“Quería un soborno, o como decimos en estas tierras, una “mordida”, fueron algunas reacciones.

Los seguidores de Chingu Amiga apuntaron que todo se trató de un intento de extorsión y aplaudieron que no cayó en el engaño, incluso le compartieron algunos consejos en dado caso de que vuelva a pasar por una situación similar.

