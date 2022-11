Chica tomó un vuelo a Chiapas y la llevaron a EEUU, sin contar con una Visa

La Verdad Noticias presenta la Story Time de la usuaria Marijosegam, la cual contó cómo fue que tomó un vuelo a Chiapas y la llevaron a EEUU.

La joven denunció a través de su cuenta de TikTok cómo fue que llegó a Seattle, Estados Unidos sin contar con Visa ya que ella pretendía tomar un vuelo a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas pero el personal de la aerolínea cometió una serie de errores que la puso en un vuelo al extranjero.

La chica aclaró que una vez en Estados Unidos las asistentes de Volaris la atendieron bien, pero cuando avisaron a su familia les dijeron que estaba perdida.

Tomó un vuelo a Chiapas y la llevaron a EEUU

Story Time de cómo una chica tomó un vuelo a Chiapas y la llevaron a EEUU.

La usuaria de TikTok relató que ella había abordado un vuelo de Volaris con destino a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero llegó a Norteamérica luego de que personal de la aerolínea, al parecer, se confundieran y en lugar de enviarla a abordar su vuelo nacional,la dirigieron a tomar un destino en un avión que va al extranjero.

En esto, la chica dijo que ella no contaba con una visa y ni siquiera hablaba el idioma por lo que se encontraba desesperada. Por lo que una vez en EEUU el personal de la aerolínea la recibió y la acompañaron para que pudiera tomar el único vuelo de regreso a México, esto debido a que no tenía documentos y había pasado ilegalmente.

Mientras tanto, en migración, las autoridades estadounidenses le dijeron que no tendría “récord”, pues no había cometido algún delito. Hasta el momento la aerolínea no se ha pronunciado.

Te puede interesar: Denuncias contra aerolíneas, a punto de superar las registradas en 2021

¿Cuál es la línea aérea más barata?

Volaris es considerada de las más económicas en México.

La aerolínea Volaris se posicionó como la más competitiva de México de acuerdo con el octavo Informe de Precios Aéreos de Trabber.mx, en el cual esta empresa resultó ser en 34% de las veces la opción más barata en las rutas que ofrece, en comparación con resto de las compañías que operan en el país.

Sin embargo, la aerolínea se ha visto envuelta en varios escándalos uno de ellos el caso donde una joven tomó un vuelo a Chiapas y la llevaron a EEUU.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!