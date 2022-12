Chica termina en el hospital por aguantarse un ‘pedo’

El Story Time que, en esta ocasión trae La Verdad Noticias, lo contó la usuaria de TikTok danifpedroza, la cual narró como por aguantarse un ‘pedo’ terminó hospitalizada y temiendo por su vida.

La chica contó que se la pasó muy mal, por lo que inició diciendo: “Por culpa de un p-e-d-o termine en el hospital. Por eso, a la próxima que se les ocurra echárselo, échenselo. Porque de verdad se pueden morir por eso. Yo no sabía que me podría morir”.

La joven cuenta que cuando todo comenzó estaba en la escuela, por lo que decidió aguantar una flatulencia, pero de pronto comenzó a sentirse mal hasta el punto que un dolor fuerte la paralizó a tal punto que llegó al hospital.

Por aguantarse un ‘pedo’ acaba en el hospital

Danifpedroza narrando su historia del por que aguantarse un ‘pedo’ es peligroso.

Dani cuenta que sintió mucho miedo, y uno de sus temores era que estuviese embarazada. Además de que su mamá estaba presente.

“Yo estaba en la escuela en una junta de la fraternidad porque en ese momento era niña bonita. Entonces empecé con un dolor horrible y no me podía mover, se los prometo, daba un paso y no podía moverme. Me desmayé del dolor y me llevaron al hospital”, añadió.

Resulta que cuando el doctor la revisó, mostró con un aparato que tenía mucho gas en el estómago, por lo que le pidió que se liberara.

“Yo pensaba que estaba que era otra cosa. Que me pasan al ultrasonido y mi mamá pasa conmigo y yo toda asustada. Estaba ‘así’ de que me quitaran la apéndice, entonces el doctor me dice ‘mija, tíratelo, tíratelo, eso que ves ahí, traes una flatulencia atorada, es muy peligrosa, te puedes morir de peritonitis, la apéndice se me estaba aplastando”, comentó.

Aguantarse un ‘pedo’ puede ser mortal

En su video y tras su experiencia la joven recomendó que es mejor sacar el gas de dentro.

“Mi mama estaba bien enojada, esa cosa de pedo, le salió lo más caro del mundo. De ahí aprendí que más vale perder un amigo que una tripa. Hay algo que verlo con naturalidad”, concluyó.

Ante la revelación y como era de esperarse el video de la joven de inmediato se viralizó con múltiples comentarios graciosos.

“Mi hermana cuando se los tira dice: "es mejor una amistad perdida que una tripa retorcida”

“ya entiendo ahora porque me dolía tanto cuando los aguantaba”

“Yo me aguante 2 horas por que iba mi suegro en mi carro lo peor es que estoy embarazada a la otra ya no subo a nadie”

“Ahora entiendo xq mi Abuelita siempre me decía “prefiero perder un amigo a una tripa” jajajaja”

Estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Dani, luego de contar qué le pasó por aguantarse un ‘pedo’.

