Chica termina con su novio porque en su cita le preparó tortas de mortadela

El triste relato del chico argentino se ha viralizado en todas las redes sociales.

El sueño de muchas personas para este 2022 es encontrar a la persona indicada con quien vivir la historia de amor perfecta. Sin embargo, un joven originario de La Rioja, Argentina no tiene la dicha de poder presumir esta hazaña, ya que su reciente noviazgo terminó por culpa de unas tortas de mortadela y un par de botellas de Coca-Cola.

De acuerdo a su publicación realizada en sus redes sociales, fue el pasado 24 de diciembre cuando el joven conoció a su hoy ex pareja en un recinto donde ambos se habían reunido con sus respectivos amigos para jugar boliche. Tras darse la oportunidad de conocerse, los dos decidieron seguir frecuentándose e iniciar una relación sentimental.

La novia del joven no le agrado la idea de cenar tortas de mortadela.

El tiempo paso y él consideró que ya era momento de dar el siguiente paso, por lo que le propuso a su enamorada que conociera a sus padres. Para celebrar dicha ocasión, el joven preparó unos sándwiches de mortadela y compró bebidas gaseosas, lo cual no fue del agrado de ella, pues decidió terminar la relación al enterarse de que ese era el menú.

Joven da triste consejo a los cibernautas

El joven asegura que su enamorada lo dejó porque era pobre.

Tras ser víctima del desplante de su ahora ex novia, el joven originario de La Rioja, Argentina decidió compartir su triste experiencia con sus amigos de las redes sociales, a quienes les dio un importante consejo: “Sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tiene, que no les pase como a mi que me dejaron por ser pobre”.

Asimismo, él aseguró que la cena fue hecha con mucho sacrificio, ya que la mayoría de su sueldo es utilizado para cubrir sus estudios. Incluso, lamentó no haber sido honesto con su hoy ex pareja: “Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mí ni yo haberme enamorado de ella”.

¿Cómo detectar un amor interesado?

Recuerda que antes de amar a alguien más debes de haber aprendido a amarte a ti mismo.

Esta triste situación es un claro ejemplo de amor interesado, aquel que destaca por ser muy débil al momento de enfrentar carencias económicas y no suele ser muy congruente con lo que se dice y se hace. Por tal motivo es importante que apliques en tu vida los consejos para elevar el amor propio que La Verdad Noticias te compartió con anterioridad.

Fotografías: Redes Sociales