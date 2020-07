Chica revela en Tik Tok el secreto para conquistar extranjeros con una app

Apps como Instagram o Tik Tok sirven en su mayoría para compartir los momentos más especiales de tu vida con tus seguidores y amigos, aunque debido al impacto, si tienes suerte tu contenido llega al extranjero y poder volverte influencer.

Esto es lo que le sucedió a una chica, ya que se hizo viral al compartir en su cuenta de Tik Tok un video que llenó de emoción a muchas, ya que si no tienes pegue en México, revela un secreto para conquistar chicos… extranjeros.

En este video verás que si no logras ligar en tu ciudad o país, no debes preocuparte, ya que el amor de tu vida probablemente no haya nacido o simplemente esté en otro país, como sucedió con esta chica.

Todo empieza con el video de una chica llamada @faatimis, quien a simple vista se ve bastante atractiva, pero por alguna razón no ha tenido suerte en el amor en México, ya que según ella, no tiene pegue.

Pero esto no la decepcionó, ya que estaba consciente de su belleza, pero lo la podía explotar en el lugar correcto, así que compartió con sus seguidores su secreto, una peculiar app con la que logró conquistar a un chico extranjero.

En el video se puede ver como la chica descarga una aplicación llamada 9chat, con la cual se ponía en contacto con chicos solteros de otros lugares, y en cuestión de minutos logró ligarse a un chico de otro país.

Tú qué le andas llorando al Brayan de tu colonia, piensa en grande mi niña. �������� Publicado por Naty Gmb en Martes, 21 de julio de 2020

Para demostrar la efectividad de esta app. La chica compartió su historia, sobre cómo conoció a su nuevo galán, con quien inició en videollamadas , luego con viajes, e incluso con un anillo de promesa, por lo que pudo haber encontrado a su futuro esposo.

Así fue como esta chica demostró que el amor de tu vida puede estar en otro país, y con esta app puedes llegar a él más rápido, pero dinos, ¿Has tenido o conoces a alguien que se ligó a un extranjero o extranjera? ¡Haznos saber en los comentarios!.

