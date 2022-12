Chica pide permiso para faltar, pero, durante su primer día de trabajo

De vez en cuando, los empleados suelen pedir días para ausentarse del trabajo, pero un esta ocasión una chica pide permiso para faltar, pero el que sería su primer día de trabajo.

El hecho, tan curioso que mencionamos en La Verdad Noticias, recibió muchos comentarios donde recalcaron el escaro de la joven, por lo que volvió viral en TikTok.

El video fue colocado en la red social por la contratista, quien mostró el audio que le envió un día antes de presentarse a trabajar por primera vez.

Chica pide permiso para faltar

Por su solo, el titulo del TikTok no llama la atención hasta que la chica pide permiso para faltar, pero en el que sería su primer día.

La grabación muestra la captura de pantalla de la contratista. Resulta que la joven estaba por ser contratada, pero esta le solicitó un permiso para no asistir o poder llegar más tarde el día que tomaría el empleo.

En el TikTok viral se escuchan los audios de WhatsApp enviados por la nueva empleada donde se escuchó que le preguntaba si había alguna posibilidad para no asistir, ya que desafortunadamente tenía otras cosas que hacer en esa fecha.

“Se supone que yo mañana comenzaría a trabajar ahí en donde tú estas, bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar mañana?, lo que pasa es que tengo unas cosas que hacer”, dijo la trabajadora, quien además le consultó sobre cuál sería su hora de comida cuando se presentara.

“Yo podría llegar un poco más tarde, cerca de las 12 PM o 1 PM, también olvidaba preguntarte ‘¿A qué hora puedo salir a comer? ¿hay comida y todas esas cosas?’”, eran las preguntas que realizó.

Muchacha pide vacaciones antes de comenzar el trabajo

La chica pide permiso para faltar, pero también quería sus vacaciones.

Luego que la chica pide permiso para faltar en su primer día de trabajo, la dueña del establecimiento le contestó que no podía tomarse tales libertades, porque ni siquiera había tomado los cursos de formación, por lo que si llegaba tarde tendría que realizar toda la limpieza del lugar.

“No te presentaste a la plática, ni a la reunión del trabajo, ¿y ya estás pensando en faltar?, No, no, en caso de que llegues al mediodía no vas a tener hora de comida ni de descanso ni nada, vas a tener que llegar derechito a limpiar el piso”, respondió la jefa.

Tras la respuesta de la jefa, la joven le respondió que en caso de ser así, no le interesaba ocupar la vacante: “Entonces no me sirve el trabajo, nos vemos la próxima vez. El año que viene tal vez tenga más suerte”.

Pero el descaro no terminó ahí, ya que la joven le envió un nuevo audio en el que preguntaba si en caso que no faltara cuándo podría tomar sus días de vacaciones y por la fecha de entrega de aguinaldo.

La situación viral donde la chica pide permiso para faltar en su primer día, algunos usuarios dijeron que les gustaría ser como ella y poder preguntar todos los detalles que les interesa sin sentir pena y que “van a trabajar porque necesitan dinero, no porque quieran, así que está en todo su derecho de preguntar”.

