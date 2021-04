Chica modifica “himno” de feministas para atacar a las proaborto

Si algo esta 100 por ciento seguro es que el tema del aborto legal se ha vuelto controversial, por una parte estan las proaborto y por el otro las provida quienes no estan de acuerdo con la interrupción del embarazo. Sin embargo, recientemente una chica provida causó revuelo en las redes.

La mujer quien es usuaria de TikTok decidió usar la canción de “Sin miedo” de Vivir Quintana, mismo que es considerado por las feministas como himno ya que habla sobre los feminicidios y las desaparecidas, con el objetivo de marcar su postura que aboga por la no interrupción legal del embarazo.

Y es que con respecto a este tema siempre han existido diversas posturas, desde quienes recurren al diálogo o a los debates, e incluso las que llegan a los extremos y recurren a los insultos para quienes luchan a favor de los derechos de las mujeres y de la vida.

Ataviada con un pañuelo azul joven provida causa controversia y desata la furia de las proaborto.

Como lo mencionó La Verdad Noticias en un principio, fue por medio de TikTok donde este caso se hizo viral. Una joven apareció con pañuelo azul mostrando su postura a favor del no aborto y modificó la canción para invitar a las personas que no estén a favor del aborto.

En la letra modificada, la joven habló de asesinato y la típica pregunta del grupo que dice defender la vida “¿por qué no piensas en las mujeres no nacidas?”.

Joven cambia letra de “himno” feminista

La letra que cambió la joven dice: "Que tiemblen aquellas que son feministas cada vez somos más las mujeres provida, nosotras creemos en la igualdad, no por ser mujeres podemos matar”.

La letra continua “A cada minuto, piden justicia por aquellas pibas a las que les quitan la vida, pero entiende hermana, una cosita: ¿qué te pasó con las no nacidas?”.

Dicho video fue producido por la argentina, llamada en TikTok @wen_romero, y solo tomó unas cuantas horas para que la publicación del video causará indignación entre quienes están a favor de la interrupción legal del embarazo y de quienes luchan en contra de los feminicidios.

Entre los comentarios que se hicieron en la publicación, muchos consideraron que la modificación de la canción es una falta de respeto.

"¿Por qué no hacen su propia melodía?"; "Estos provida no saben la diferencia entre nacer y no nacer"; "Me da miedo que mi hija salga provida","Las que no nacieron están mejor que uno"; "La maternidad será deseada, no obligada".

Otras chicas más dijeron: “No sé qué tienen en la cabeza, qué tienen que cagarse en la lucha contra las desapariciones y violencia feminicida”. Tu qué opinas, déjanos tus comentarios.

