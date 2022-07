Chica llora intensamente en Tiktok al pagar la gasolina de su propio carro

Tiktok nos regala momentos inolvidables, momentos únicos que hasta podemos gozar y reflexionar, sobre todo cuando se trata de problemas ajenos, como el caso de una chica que se dio un fuerte golpe contra la realidad y es por ello que se hizo viral.

La chica llora amargamente, mientras su novio graba su reacción triste pero divertida al mismo tiempo, pues la usuaria identificada como @naahia_sanchez explota en llanto al pagar por primera vez la gasolina de su propio coche.

La pareja había tomado sus ahorros para ir de vacaciones, pero ni habían llegado a su destino cuando la pobreza se apoderó de la chica.

“Yo no me voy a sacar el carné en mi vida, ¿para qué quiero coche si es más caro que yo qué sé? Me sale más barato ir en tren o en bus. Si esto es lo barato… ¿Lo caro qué es? ¿200 euros llenarlo? ¡Ni siquiera está lleno!”, externá en el video.

Los comentarios y la realidad

¡Carísima! El precio de gasolina hizo llorar a esta chica ��https://t.co/ucnYtnP5zM — Cuenta Videos (@VideosFacil2022) July 12, 2022

El clip que se ha hecho viral en redes sociales, ya cuenta con 14 millones de reproducciones y más de 1.3 millones de likes, y cientos de comentarios en apoyo a la chica, que aseguran que cada día es más caro poder salir adelante y otros en los que es duramente criticada, al expresarle que le espera un duro futuro: “Cuando empieza a madurar y ver la realidad, espérate que pagues alquiler, comida” , le comentaron.

Te puede interesar: ¿Cuánto gana un limpia parabrisas diariamente en México? Respuesta se viraliza

¿Cuánto cuesta la gasolina en México?

La gasolina cuesta alrededor de $22 y $25 pesos por litro

En La Verdad Noticias, te informamos que el costo de la gasolina en el país ronda los 22.57 por litro de magna, la premium cuesta 24.80 y el diésel se vende en 23.46 pesos mexicanos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.