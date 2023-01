Chica grafitea el auto de su ex pareja, de esta manera le pide que no la deje

¿Qué harías? Un video de TikTok mostró cómo una chica grafitea el auto de su ex, esta vez no fue por alguna infidelidad, sino para que no cortaran la relación.

En La Verdad Noticias hemos presentado todo tipo de acciones por parte de las féminas, sin embargo en esta ocasión ha sorprendido el motivo.

Los grafitis que colocó la joven fueron escritos con aerosol negro sobre un auto de color blanco.

Chica grafitea el auto de su ex

Una mujer llegó a la conclusión que dejarle un mensaje en el carro sería la solución.

En medio de la desesperación una mujer concluyó que dejarle un mensaje escrito en el auto de su expareja haría que este volviera con ella, por lo tanto usando pintura negra escribió frases como “No me abandones, te amo. Lucero”.

Y como sintió que la situación era muy seria decidió suavizar el momento dejando una carita triste y un corazón roto, algo que lo hizo todavía más viral.

Te puede interesar: Mujer enloquece en Venezuela, apuñaló el auto de su ex en un ataque de ira

Mujer desesperada se hace viral

La reacción se viralizó.

Como era de esperarse, las imágenes desataron todo tipo de reacciones en donde en su mayoría los usuarios tomaron con humor la situación, mientras que otros, afirmaron que, luego de que les hubieran rayado el carro, sí abandonarían a su pareja.

Este caso donde la chica grafitea el auto de su ex, es un caso peculiar, debido a que quienes hacen eso, exponen a la pareja tras una infidelidad, no para retenerlo.

"¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!"