Chica gastaba 50 mil pesos al mes complaciendo a su novio y este le fue infiel

Muchos creadores de contenido y usuarios de TikTok han aprovechado la tendencia de hablar sobre sus propias experiencias con sus exparejas; ese fue el caso de una joven que dijo que gastaba 50 mil pesos al mes en su novio y pese a todo esto el tipo le fue infiel.

Como hemos visto en La Verdad Noticias, las peores traiciones que pueden darse en una relación aun cuando esta parezca muy sólida.

Como repuestos a la infidelidad, hay quienes cortan de tajo el vínculo, como es el caso de la protagonista de la siguiente story time que se ha vuelto popular en internet.

La usuaria Audrey_8a relató que le pagaba todo a su ahora exnovio, quien le terminó por "ponerle los cuernos", por lo que recomendó que no mantengan a nadie.

La creadora de contenido dijo que ella comenzó por invitar al hombre cuando estaban saliendo, pues al principio él ya le había pagado algunas cosas, por ello se sentía con responsabilidad de hacerlo también.

“Todo comenzó de manera bastante natural, ya que cuando yo lo conocí él me había pagado algunas cosas y yo me sentía con el compromiso de tener que pagarle a él”, mencionó.

“Clara, claramente me estaban viendo la cara de estúpida, pero yo no me daba cuenta. Es que le pagaba hasta las clases de inglés”, señaló.