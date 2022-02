Chica gana 330 mil dólares al mes en OnlyFans; es hija de un pastor religioso

Pese a que nació en una familia bastante conversadora y apegada a la religión, la joven decidió incursionar como creadora de contenido para adultos.

El día de hoy te contaremos la historia de Nala Ray, una joven originaria de Illinois, Estados Unidos que se hizo viral en redes sociales al revelarse que ha logrado ganar 330 mil dólares al mes gracias al contenido explícito que comparte sin pena alguna en su perfil de OnlyFans.

De acuerdo con información que circula en Internet, la joven de 23 años fue criada en una comunidad religiosa bastante estricta donde su padre era el pastor, motivo por el cual vivía bajo la presión de ser un modelo ideal para las demás personas. Sin embargo, su familia no sabía que ella quería ser apreciada sexualmente, pues desde siempre fue “una chica curiosa”.

“Mi educación fue muy estricta, leímos la Biblia diariamente y asistíamos a la iglesia bautista todos los domingos… Éramos el centro de atención de la ciudad, no se me permitió usar maquillaje o ropa provocativa, y la comunidad tampoco aprobó las redes sociales o las citas”, declaró Nala Ray en entrevista exclusiva para el diario The Mirror.

Desde muy joven, la chica sabía que el trabajo sexual era su vocación, lo cual le costó un distanciamiento con su familia.

En un intento por ser aceptada por la comunidad religiosa, ella se ofreció como voluntaria en varios apostolados de su iglesia en sus tiempos libres pero al mismo tiempo descubría su sexualidad con otros chicos, lo cual provocó que tuviera problemas con sus estrictos padres.

Más adelante, comenzó a ganar su propio dinero siendo mesera en un restaurante ubicado dentro del centro comercial. Al quedar fascinada con la libertad que gozaban las otras personas en dicho lugar, ella comenzó a lucir su cuerpo a través de escandalosos atuendos con tal de llamar la atención de los hombres y obtener buenas propinas.

“Estaba obsesionada con la atención que podía obtener en un atuendo escaso… Sabía que el trabajo sexual sería mi vocación”, añadió Nala Ray.

Cosechó una gran fortuna en un par de años

La joven estadounidense suele lanzar diversas promociones para obtener nuevos suscriptores y así seguir obteniendo altos ingresos.

A los 16 años, ella y su familia se mudaron a Florida, lugar en donde ella comenzó a alejarse de la religión para seguir explorando su sexualidad, pues había descubierto que “los cuerpos de las mujeres hacen girar el mundo”. Dos años después, ella renuncia a la universidad, inicia un trabajo como asistente dental, empieza a ir al gimnasio y se vuelve modelo fitness.

Tras obtener un impresionante cambio físico, Nala Ray se anima a compartir fotos atrevidas en Instagram, con las cuales ganó miles de seguidores. Uno de ellos le sugirió que abriera su perfil de OnlyFans, decisión a la que ella accedió y que sin duda le cambió la vida, pues renunció a su trabajo al ver que ganó 85 mil dólares en el primer mes.

Luego de un año en dicha plataforma, la joven ha logrado comprar una costosa mansión en Los Ángeles, además de darse un lujoso estilo de vida. Hoy en día, ella gana 330 mil dólares al mes y se encuentra feliz de conectar con personas que están sexualmente liberadas, pero no todo es bueno, ya que su relación con su familia y la religión se ha visto afectada.

“Definitivamente sigo creyendo en Dios, pero no estoy buscando una relación con Dios en este momento… Me siento bastante herida y juzgada por el cristianismo en este momento”, finalizó Lana Ray, cuya suscripción tiene un valor de 8.99 dólares al mes.

¿Cuánto paga OnlyFans?

Esta plataforma permite que los creadores de contenido obtengan ingresos a partir de los usuarios suscritos a su perfil.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, OnlyFans es una plataforma que ofrece contenido exclusivo a cambio de un pago mensual. Los creadores promedios reciben un ingreso de 180 dólares cada 30 días, pero esta cantidad puede variar dependiendo de la popularidad de cada persona y aumentar si se trata de celebridades internacionales.

Fotografías: Redes Sociales