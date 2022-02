Chica es llamada Lady Berrinches por exigir un boleto de Bad Bunny a su novio

La actitud de la joven ha sido severamente criticada en redes sociales.

El regreso de Bad Bunny a México causó furor entre sus fans, quienes están dispuestos a hacer lo que sea para ver a su ídolo en el escenario. Hoy te contamos la historia de Lucía, una chica que se ha hecho viral en redes sociales por exigirle a su novio entre gritos y llantos que le compre un boleto, motivo por el cual la llamaron #LadyBerrinches.

Dicha situación fue expuesta a través de un video en TikTok, en el cual se observa a la joven discutiendo con su novio, quien no tiene para gastar 8 mil pesos en una entrada para el concierto. La postura del chico saca de quicio a Lucía, quien comienza a decir lo importante que es asistir a este evento y que ella se lo merece por ser “la mejor novia”.

Al ver que su pareja no accedía a comprarle el boleto, la joven comienza a llorar y a reclamarle por ‘soportar a su familia’. “¿Y yo no valgo eso?, ¿Cómo qué no lo tienes?, o sea, quieres a la vaca, pero no la quieres alimentar. Yo me merezco eso, yo soy la mejor novia, yo soy la mejor novia y merezco todo”, se escucha decir a Lucía en el video viral.

¿Lucía consigue boleto tras berrinche?

Una cibernauta aseguró que la joven consiguió su boleto tras hacer tremendo berrinche.

Luego de varios minutos soportando gritos y llantos, Rigoberto, nombre con el que se identifica el chavo del video, le dice a su novia que le tiene una sorpresa en la guantera del coche. Visiblemente emocionada, la chica saca un sobre creyendo que dentro de él están los boletos; sin embargo, se decepcionó al ver que era una solicitud de empleo.

“Yo no te puedo dar boletos en primera fila, pero si te puedo dar esto… Es una solicitud de empleo para que te pongas a chambear y te vayas a ver a Bad Bunny, ponte a chambear”, le dice el joven a su berrinchuda novia, quien se convirtió en blanco de duras críticas. Pese a ello, una cibernauta aseguró que ella pudo conseguir su boleto, pero esto es mentira.

Cabe destacar que este video viral se trató en realidad de una actuación realizada por los comediantes Pakito Quetzalcoatl, Mariana Apogel y Pako Portilla para su canal de YouTube. Aún sabiendo ello, hay quienes aseguran que existen personas capaces de llegar a esos extremos para conseguir lo que desean.

¿Cuándo viene Bad Bunny a México?

La llegada del puertorriqueño ha causado furor entre sus fanáticos latinoamericanos.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Bad Bunny llegará a la Ciudad de México y Monterrey con su World's Hottest Tour en diciembre del 2022. Debido a que los boletos se agotaron en cuestión de horas, el equipo del trabajo del puertorriqueño decidió abrir una nueva fecha en el Estadio Azteca y otra más para el Estadio BBVA.

Fotografías: Redes Sociales