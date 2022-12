Chica es alérgica al agua; sus propias lágrimas son un dolor

Abigail Beck, una joven de Arizona, contó cómo es su vida siendo alérgica al agua; a este padecimiento se le conoce como urticaria acuagénica, y el problema es que actividades tan comunes como bañarse, beber agua e, incluso, llorar es más complicado.

Como Abigail es alérgica al agua, al hacer estas cosas siente mucho dolor en la piel, porque reacciona al momento de tocar el agua. En La Verdad Noticias te contamos su historia.

Fue en abril, que le diagnosticaron con este extraño padecimiento, ya que ella comentó que cuando bebe agua llega a vomitar.

El dolor de una chica que es alérgica al agua

Un baño, llorar o beber agua es un dolor, ya es alérgica al agua.

La entrevista que Abigail dio a Kennedy News se hizo viral, sobre todo cuando dijo: "Lloro como una persona normal y me duele".

"Dirige mi vida, pero no quiero que así sea. Si bebo agua, vomito, me duele mucho el pecho y mi corazón empieza a latir muy rápido", Abigail.

La chica dijo que no bebe agua, pero la sustituyó por tabletas para rehidratación y en vez de agua, lo que toma bebidas energizantes o jugo de granada, que cuentan con poca agua: "nunca tengo la necesidad de tomar agua", asegura.

Según comenta, la última vez que bebió agua fue el año pasado. Pero debido a su condición tiene que estar pendiente de las etiquetas de alimentos, lo cual dificulta, también, encontrar los que sean adecuados para ella: "todo en este mundo tiene agua", se queja.

En una ocasión, dijo: "Tuve una reacción hace unos días porque tomé una bebida deportiva que no me di cuenta tenía mucha agua", en ese momento tuvo por cuatro horas calambres en el estómago, le dolía el pecho y se sentía mareada y cansada.

¿Qué pasa cuando llueve si es alérgica al agua?

Abigaíl cuenta que no sale en días lluviosos y si es necesario, "Si está lloviendo, probablemente no saldría, pero si tengo que hacerlo, entonces me aseguro de estar completamente cubierta con una chaqueta y tres pares de pantalones".

Pero esto no es lo único porque también hay cosas que no puede hacer, por ejemplo, puede hacer actividad física o estar bajo el sol, pues la sudoración la podría deshidratar.

En el caso del baño, asegura ser una persona limpia e intenta bañarse cada dos días; sin embargo, tiene que tomar antihistamínicos y esteroides para evitar reacciones.

Y es que ella señala que cuando se baña la reacción alérgica inicia con sarpullido y ronchas rojas, luego se convierte en urticaria, pero cuando termina es cuando la reacción real comienza por lo que se tiene que secar muy rápido.

¿Qué es la urticaria acuagénica?

Reacción alérgica al agua.

Las personas que son alérgicas al agua no pueden tolerar la lluvia o la nieve en su piel. El contacto con el agua puede hacer que esos componentes liberen compuestos tóxicos, los cuales a su vez causarían una reacción inmune.

"Tengo miedo de que si se sale de control un día, nadie sabrá qué hacer, incluyéndome a mí", reveló Abigail.

La chica que es alérgica al agua, dijo que hay poca información médica sobre su condición, pues no sabe si se trata de algo que, en dado momento, pueda llegar a ser mortal.

"Tengo síntomas que podrían hacer que mi corazón se detenga, pero nadie sabe nada sobre la condición, por lo que no saben si mi corazón o mis pulmones podrían dejar de funcionar".

Abigail, explica que cuando dice que es alérgica al agua, "la gente piensa que es absolutamente ridículo"; sin embargo, espera que su historia ayuda a hacer conciencia sobre su extraño padecimiento y que puedan aprender sobre su caso: "me gustaría ayudar a educar a alguien, así que estoy abierta a responder preguntas".

