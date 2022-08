Chica cuenta terrible experiencia con un vibrador, se atoró dentro de su cuerpo

Los juguetes sexuales ofrecen nuevas experiencias en el ámbito de la intimidad, de hecho existe un amplio abanico de innovaciones para probarse, pero si se confía mucho las cosas no pueden ir del todo bien, como le pasó a una chica que contó por medio de TikTok su terrible experiencia con un vibrador.

La protagonista de la historia es Caitlin Savage, que ahora es viral en TikTok luego de relatar con imágenes su experiencia.

Ella dice que tuvo que ingresar al hospital, realizarse radiografías y todo porque un juguete sexual se enterró profundamente en su ano, aquí la historia.

Chica cuenta terrible experiencia con un vibrador

Tras su terrible experiencia con un vibrador, Caitlin escribió “La lección del día: no pongas las cosas donde no deben ir”.

La joven, es estudiante de enfermería, y en su TikTok subtituló el clip "El peor día de toda mi vida. La lección del día: no pongas las cosas donde no deben ir".

Sin más expectativas, La Verdad Noticias te narra lo que pasó:

"Básicamente, lo que sucedió fue que mi novio y yo teníamos sexo, exuberantes y decidimos poner algo en mi trasero", comenta Caitlin.

"Obviamente, el vibrador se atascó. No pude sacarlo intenté todo, me senté en el inodoro, usé poppers, usé lubricante y, literalmente, no salía nada", continuó.

"Tuve que ir al hospital. Fue mortificante. Nunca he estado más avergonzada en toda mi vida. No podía hablar con los médicos al respecto"; explica la joven.

"Como si fuera una estudiante de enfermería en este momento y, ahora, cuando lo pienso, ni siquiera es tan malo lo que estaba diciendo, pero estaba tan mortificado", recuerda.

Vibrador peligroso, se atora dentro

Caitlin recuerda que el vibrador quedó muy dentro de ella y tuvo que tener algo así como una cirugía.

La joven recuerda que por la terrible experiencia con un vibrador la tuvieron que poner a dormir para quitarle el vibrador, el procedimiento que se realiza en una operación, porque estaba muy arriba. “No habría sido capaz de sacarlo yo misma”, confiesa.

Lo curioso que cuenta Caitlin es que durante el tiempo que pasó en el hospital, que fue mucho, los médicos le llegaron a preguntar "si lo quería de vuelta. Me lo dieron en una bolsa negra". Algo a lo que respondió que "no, gracias".

El vídeo de la terrible experiencia con un vibrador, que ha contado Caitlin se ha hecho viral por la particularidad de su situación y por la apertura con la que comenta su historia, acumulando todo tipo de comentarios.

