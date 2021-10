Chica confundió casa con cibercafé y se hizo viral en TikTok, ¿le dieron pozole?

Una chica contó una peculiar historia en TikTok sobre una vez que se confundió y entró a una casa pensando que era un ciber café, su anécdota fue tan peculiar que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te recordamos que están muy de moda las ‘storytime’, las cuáles son relatos de anécdotas personales que los usuarios de las redes sociales narran a sus seguidores, existen varias muy buenas que se logran viralizar rápidamente, algo que ocurrió con esta joven.

Fathyma Lex. Foto: TikTok fathymalex

Fue la usuaria Fathyma Lex de esta red social quien narró que mientras se encontraba en su ciudad intentando encontrar un ciber para imprimir documentación importante para obtener una beca vio una casa con la puerta abierta donde tenían solo dos computadoras, así que, sin pensarlo entró y se puso a trabajar rápidamente.

La joven narró que mientras hacía esto el dueño de la casa le ofreció primero un vaso de refresco y que más tarde también le comentó que si quería pozole, a este último ofrecimiento ella se negó, aunque le sorprendió que realmente fueran todos muy amables.

Cabe mencionar que al final y después de la impresión, la dama le preguntó al señor cuánto sería por el servicio que le ofreció, ante esto, él le respondió que nada, pues, no era un ciber, por lo que ella se sintió muy apenada e insistió en dejarle 20 pesos, esto fue lo que narró:

“Yo empecé a sentir la cara, pero si bien caliente, le dije ‘pero cómo que no es ciber, señor, ¿por qué no me dijo?’.”