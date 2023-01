Chica confiesa que sus padres son primos “no tengo problemas físicos”

La Verdad Noticias presenta un caso que se ha viralizado en TikTok, y es que la chica confiesa que sus padres son primos, esto desató una oleada de comentarios al respecto.

Es cierto que todas las familias tienen secretos, algunos son más pequeños que otros, pero hay casos en los que esos secretos son escandalosos.

Sea como sea, siempre hay historia detrás de todo árbol genealógico, como ha ocurrido en esta ocasión con una usuaria de Twitter quien confesó ser hija de primos.

Chica confiesa que sus padres son primos

Joven revela ser hija de primos.

La usuaria @morrablancamiscelánea causó furor cuando publicó en su cuenta de Twitter un comentario el hecho que es hija de dos primos, sí sus padres están emparentados, esto desató la curiosidad de los internautas lo cual le generó diversos comentarios y preguntas al respecto.

Esto se dio en medio de la tendencia de "Momentos que me mantienen humilde” fue así como confesó ser hija de primos.

Luego de esto, la joven aclaró un poco sobre su situación familiar con humor al relatar que sus padres son parientes en segundo grado, aunado a que ella no piensa tener hijos -aunque esto se relaciona con el sobrepeso que padece-, también dijo ser de Puebla.

Te puede interesar: ¿Qué riesgos genéticos corren los hijos de primos hermanos?

Problemas porque primos tengan hijos

Al tener hijos con un primo puede generarse algunos problemas genéticos.

Es común pensar que los hijos entre parientes pueden tener problemas genéticos, pero en este caso la @morrablancamiscelánea reveló no tenerlo.

“Ya los vi pidiéndome contexto jajaja pues que contexto quieren, mis papás están emparentados, sí tengo problemas mentales, no tengo problemas físicos (salí bonita) no me apellido igual dos veces Jjaja que más quieren saber o qué” dijo la joven.

Sin embargo, esto solo generó más dudas por lo que hizo una lista para contestarlas.

Son parientes en segundo grado No pienso tener hijxs, no por esto sino xq no tengo un peso Soy de Puebla

“Tu comentario va completamente de la mano con tu imagen de perfil”

“Si te creo. Mi tía se casó con un primo lejano y si coinciden en uno de sus apellidos”

“Los apellidos de mis primos son los mismos de mi tía pero invertidos”

“Déjame adivinar… de Monterrey? Chipileña? O de donde mas?”

Como era de esperarse la publicación donde la chica confiesa que sus padres son primos, tuvo sus reacciones y se hizo viral, por lo que muchos dejaron sus comentarios con un poco de humor.

"¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!"