Chica con espina bífida demanda al médico que atendió a su madre en el embarazo

Evie Toombes es una joven de Reino Unido que tiene espina bífida, una condición que proviene desde el nacimiento, en el cual, la médula espinal de un bebé no se desarrolla correctamente. La joven considera que el médico que atendió a su madre durante el embarazo es responsable de que ella haya nacido de esta manera, por lo que lo ha demandado.

El caso de Evie, de 20 años de edad, se ha vuelto viral en internet, después de que inició un proceso legal contra el doctor Philips Mitchell, especialista que atendió a su mamá cuando estaba embarazada de la chica, y que supuestamente nunca le recomendó a la mujer tomar ácido fólico durante la gestación.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, en Reino Unido está tratando de prevenir los casos de espina bífida, fomentando el consumo del ácido fólico, ya que es una vitamina indispensable para la formación saludable de un bebé antes, durante y después del embarazo.

El médico asegura que sí le dió buenas recomendaciones a la madre de Evie

La joven no puede tener una vida normal debido a su padecimiento/Foto: Instagram

Susan Rodway, abogada de la joven, comentó a The Telegraph que se le informó a un juez del Tribunal Superior del Reino Unido que Toombes estaba demandando por “haber nacido en un estado dañado” y que espera recuperar los millones de dólares que sean necesarios para cubrir los costos de vivir con su padecimiento.

Por su parte, el Dr Mitchell ha negado tener cualquier responsabilidad y aseguró que a la madre de Evie le dio los consejos razonables; aunque Caroline Toombes, la mamá de la joven, mencionó que el doctor le dijo que no era necesario tomar ácido fólico.

“Me dijo que no era necesario. Me dijeron que si tenía una buena dieta no tendría que tomar ácido fólico”, mencionó la madre de Evie. Por lo tanto, la joven nació con espina bífida.

Evie Toombes es deportista a pesar de tener espina bífida

A pesar de su condición, Evie ha logrado destacar en la equitación/Foto: Instagram

Evie nació con lipolielomeningocele, un defecto en el tubo neural de la columna lo que ocasionó que sus huesos no se desarrollaran adecuadamente a lo largo de la médula espinal. A pesar de esto, la joven ha logrado destacar en el deporte, específicamente en equitación, por lo que espera competir en los Juegos Paralímpicos.

Sin embargo, al padecer espina bífida, la vida de Evie suele ser muy dolorosa y difícil, ya que debe estar conectada a tubos y también sufre problemas intestinales y de vejiga derivados de su condición.

