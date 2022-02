Chica argentina queda calva a dos meses de celebrar su fiesta de quince años

La joven soñaba celebrar su fiesta presumiendo un cabello largo y rubio.

Sheila Rivas, una chica originaria de Lanús, Buenos Aires, Argentina, se hizo viral en redes sociales debido a la trágica experiencia que vivió en una peluquería a dos meses de celebrar su fiesta de XV Años. De acuerdo a información que circula en Internet, la joven acudió a decolorarse el cabello pero terminó quedándose calva y ahora tiene que usar pelucas.

Todo comenzó cuando ella acudió a la peluquería para decolorarse el cabello, pues tenía la ilusión de presumir una larga y rubia melena en la fiesta. Al llegar, la encargada le aplicó un producto químico para lograr la decoloración deseada, con el cual permaneció dos horas pese a que las instrucciones indican que el tiempo máximo es de 45 minutos.

La joven perdió su cabello por la negligencia de la peluquera.

Según la afectada, la colorista demoró en enjuagar su cabellera para quitarle el producto por arreglar una persiana del local que se había caído. Sin embargo, eso no fue lo peor, ya que la encargada comenzó a tirar el cabello caído en un bote de basura y tampoco permitió que ella llamará a sus padres.

“No lo podía creer, veía mi pelo por todos lados. Ella estaba tirando mi pelo en un tacho de basura y no me decía nada… Subía la música para que no pueda llamar a mi mamá", declaró Sheila Rivas en entrevista para el canal argentino Telefé Noticias.

Ahora tiene que usar pelucas

Por otro lado, se reveló que la menor deberá someterse a un tratamiento capilar para reparar el daño causado en el cabello y que por el momento se ha visto obligada a usar pelucas. Asimismo, se indicó que la responsable de dicha negligencia no se ha dignado a comunicarse con la afectada ni sus familiares para disculparse por su error.

“Te reíste, la amedrentaste, ni siquiera la calmaste. No le dijiste ni perdón y quisiste sacártela de encima… Pusiste música, le decías que no llore, que te ponías más loca”, fue el mensaje que la mamá de la menor envió a la colorista. Finalmente, se dio a conocer que se ha interpuesto una denuncia por daños y perjuicios ante el Juzgado Civil y Comercial de Lanús.

¿Cuál es el significado de cumplir 15 años?

Las fiestas de quinceañeras son una costumbre muy arraigada en Latinoamérica.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, las fiestas de XV Años marca la transición de niña a mujer de la quinceañera, quien ahora alcanza la madurez. Basta recordar la historia de Rubí que se viralizó en 2016 para tener en cuenta que este festejo es una costumbre muy arraigada en Latinoamérica.

