Chica abre hilo de Twitter “Abuelas malas”, las historias de terror sorprenden

Como se sabe y se ha dado a conocer en La Verdad Noticias, Twitter es una de las redes sociales más usadas en todo el mundo y entre lo más conocido son los hilos donde se puede perder el tiempo y la cabeza. En esta ocasión se viralizó una recopilación de historias sobre “abuelas malas”.

Es cierto que la imagen de la abuela está rodeada de pensamientos nostálgicos y felices, pero esto no aplica en todos los casos ya que existen personas que han sufrido verdaderos actos de maldad por parte de ellas.

En ese sentido, la usuaria de Twitter, Micaela Libson, alentó a otros a contar sus experiencias o historias de "abuelas malas", luego que ella misma contó su historia.

Micaela Libson abrió el hilo de las abuelas al escribir: “Van algunas de las mías: es mitómana, hizo diferencias atroces con sus hijos, compraba ropa berreta, la ponía en bolsas de GAP, y me decía que era su regalo cuando se iba de viaje”.

En respuesta varios fueron los comentarios que se dieron, sobre todo una de terror destacó cuando escribió: "Mi papá asesinó a mi mamá, y en el velorio mi abuela paterna le pidió al cura que recen también por su hijo que estaba ahora preso. Igual creo que ganaste, tremenda hdp!".

Rápidamente el hilo se llenó también de historias divertidas, otra usuaria comentó que sus familiares esperaron cuatro décadas para satisfacer un deseo:

“Teníamos una tía abuela que jamás nos dejó ni abrir la tapa. Y no era porque se desafinaba, nadie lo tocaba jamás. Cuando falleció, mis tíos fueron a la casa solo para tocar el piano, 40 años esperaron jajaja”.

Abuela confiesa a su nieta que prefería muerto a su padre.

"Mi abuela paterna perdió un hijo en la dictadura militar. Y sin pelos en la lengua, me dijo -con 13 años- que hubiera preferido que el muerto fuera mi padre”, lamentó la usuaria @MarinaCrespo5.

La chica continuó: "En el momento, me enojé mucho. Con mi adolescencia a cuestas, no podía entender. Años después supe que su infierno personal era profundo, no podía querer a nadie; entonces, solté. Me apena que haya sido tan infeliz y me esfuerzo todos los días para que no me pase nunca".

Entre las historias virales de las “abuelas malas” también destacaron la de muchos nietos que sufrieron comentarios racistas o fueron dejados de lado por no ser los favoritos.

