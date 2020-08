¡Chibi Naoto de Persona 4 llega a los MEMES! Conoce su origen

Vibin Naoto o Chibi Naoto se refiere a un clip de una versión chibi del personaje de Persona 4, Naoto Shirogane, bailando girando a la izquierda y a la derecha y moviendo los brazos hacia arriba y hacia abajo. El baile se origina en un videojuego de lucha cruzado de 2018 BlazBlue: Cross Tag Battle y se convirtió en material de origen popular para ediciones humorísticas en 2020.

Origen del Meme Chibi Naoto

El 31 de mayo de 2018, se lanzó en Japón el juego de lucha cruzada BlazBlue: Cross Tag Battle con personajes de BlazBlue, Persona, Under Night In-Birth y RWBY. En el lobby en línea del juego, los jugadores pueden realizar varios movimientos con las versiones chibi de los personajes jugables, siendo el movimiento "Bailar" una de las opciones. Los personajes bailan girando de izquierda a derecha y moviendo los brazos hacia arriba y hacia abajo (como se muestra a continuación).

El 9 de agosto de 2018, el usuario de Twitter @llamam00n publicó un video de chibi Naoto bailando con "Stay With Me" del compositor y cantante japonés MIki Matsubara. El video recibió más de 3.400 retuits, 7.000 me gusta y 89.300 visualizaciones en dos años.

Las recargas de YouTube del video acumularon más de 20,100 y 53,000 vistas en el mismo período.

Chibi Naoto de Persona 4

El meme tuvo una difusión significativa hasta que comenzó aproximadamente a fines de diciembre de 2019 La página de memes de Facebook Persona Ryuji's Memes And Weeb Shit comenzó a publicar varios memes basados en el personaje chibi, refiriéndose a él como "Vibin Naoto", con amigables páginas de memes de Facebook que se unieron a la tendencia.

Guitar Hero 3 - Tom Morello Battle pic.twitter.com/GaJr1XOY6f — Chibi Naoto dancing to different songs every day (@VibinNaoto) June 29, 2020

A partir del 9 de enero de 2020, Ryuji's Memes And Weeb Shit comenzaron a publicar ediciones de video basadas en la animación de baile de chibi Naoto; un meme publicado ese día recibió más de 120 reacciones y 800 visitas. ¿Qué opinas de este meme?