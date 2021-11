Central Park vs Bosque de Chapultepec ¿Cuál es el mejor según una australiana?

Aunque muchos en México no se dejan impresionar por el Bosque de Chapultepec, al parecer, muchos no valoran la belleza de nuestro país, ya que, según un video viral de una australiana, asegura que Central Park es la versión “chafa” del parque mexicano, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que el parque mexicano se encuentra ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Anteriormente te contamos cuando se incendió este Bosque; sin embargo, ahora te diremos por qué una extranjera cree que es más bonito este lugar que uno de los parques más famosos de los Estados Unidos.

Central Park vs Bosque de Chapultepec: ¿cuál gana?

Video de una australiana. Foto: TikTok itbends

De acuerdo con la usuaria de TikTok @itbends, el parque situado en Nueva York solo es una versión “chafa” del de Chapultepec, ya que comentó que en este solo se venden pretzels, la cual dijo que es:



“...la cosa más seca del mundo. Más cerca de cartón que comida.”

Pero no solo fue eso, también dijo que hay mucho pasto, puente y rascacielos, pero que esto también lo tiene el parque mexicano, y sentenció que el estadounidense:

“La verdad muy aburrido.”

¿Qué ofrece el bosque de Chapultepec?

En este parque mexicano se encuentran un sin fin de antojitos mexicanos, garnachas, frituras y otros alimentos típicos de la gastronomía mexicana que enganchan a cualquiera, pero eso no es todo, en ese mismo lugar hay muchas fuentes, espacios dedicados al deporte, lagos artificiales, un zoológico e incluso el Museo Nacional de Antropología, así que, si no has ido todavía, ¿qué estás esperando?

Con información de milenio.com