Los asesinatos de la madre embarazada de dos, Shanann Watts y sus hijas, Bella de 4 años y Celeste de 3, dejaron en shock al mundo en 2018. Los crímenes fueron desgarradores y sin sentido, y su horror únicamente se vio agravado por el hecho de que el esposo de Shanann y padre de las niñas, Chris Watts, confesó haberlos cometido.

La inquietante historia de la familia Watts

Caso de la familia Watts, la verdad tras el hombre que mató a su esposa e hijas

Todo comienza en Frederick, Colorado, el 13 de agosto de 2018. Frente a una encantadora casa de madera y ladrillos en 2825 Saratoga Trail, hay un oficial de policía con una mujer. Ella es Nikole Atkinson y ha denunciado la desaparición de la mujer que vive en esa casa, su amiga Shanann Watts, una mujer de 34 años y madre de dos, que tiene quince semanas de embarazo.

El auto de Shanann está estacionado en el camino de entrada, pero en la casa donde vive con su esposo e hijas, no hay señales de vida. Después de unos momentos, llega Chris Watts, el esposo de Shanann, después de que Nickole lo llamara mientras estaba en el trabajo. Chris está tranquilo, incluso seráfico, ante la mirada suspicaz de los vecinos.

Él y los agentes ingresan a la casa de dos pisos con techo inclinado. En el interior, entre habitaciones limpias y ordenadas, hay una bolsa y el teléfono móvil de Shanann, pero la esposa y las hijas no se encuentran.

La familia Watts vivió una existencia idílica, inmortalizada de forma regular. Shanann, quien con su celular contó metódicamente su vida cotidiana antes de su muerte. Fotos navideñas, niños disfrazados, almuerzos, juegos, fiestas, los primeros días de las niñas, e incluso el anuncio del tercer embarazo de Chris se catalogan en álbumes en Facebook para morbo de los fanáticos.

Hermosos, en forma y felices, los Watt se habían convertido en la familia de comerciales de televisión que Estados Unidos escudriñaba con curiosidad y sospecha, imaginando un rostro muy diferente detrás del sonriente de la familia perfecta.

Los problemas económicos, en primer lugar. Antiguos préstamos estudiantiles, gastos médicos, hipotecas, deudas de tarjetas de crédito afectaron profundamente el bienestar de la familia. Incluso la pareja, a pesar de la llegada del tercer hijo, estaba en crisis. Shanann se había estado quejando con él durante semanas. Los amigos de Chris lo describieron como frío y distante.

Para socavar permanentemente la imagen perfecta de la familia Watts, llega un testimonio. Una joven, Nichol Kessinger, les dice a los investigadores que ha sido el amante de Chris Watts. A estas alturas, los investigadores intuyen que Chris asesinó a su familia.

Mientras tanto, los investigadores del departamento de policía local, la CBI y el FBI habían estado revisando los registros telefónicos de Chris , que mostraban que había tenido una aventura con una de sus compañeras de trabajo de Anadarko Petroleum. Luego, el 15 de agosto (dos días después de la desaparición de su esposa e hijas) Chris falló una prueba de polígrafo, y ahí fue cuando todo cambió.

Esa tarde, Chris se comprometió a decirle a la policía la verdad si podía hablar primero con su padre. Los investigadores se arriesgaron y le permitieron hacerlo, y funcionó: Chris le confesó a su padre que había matado a su esposa.

No mucho después, los investigadores encontraron los cuerpos de Shanann, Bella y Celeste exactamente donde Chris dijo que estaban: en un sitio de Anadarko Petroleum, con el cuerpo de Shanann en una tumba poco profunda y los cuerpos de las dos niñas en tanques de aceite. El 21 de agosto de 2018, Chris fue acusado de los asesinatos de su familia.

¿Cómo se llama el documental del caso de la familia Watts?

Ahora, Netflix ha reunido imágenes en bruto de primera mano para un nuevo documental que analiza más de cerca el caso. El documental utiliza material de archivo para desmenuzar el caso por el que Watts fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, Netflix dejó afuera algunos detalles de la macabra historia.

La Verdad Noticias informa que, el documental no explora en profundidad la psiquis del asesino e ignora una serie de cartas que le escribió desde la cárcel a Cherlyn Cadle, quien las recopiló y las publicó en el libro Letters From Christopher: The Tragic Confessions of the Watts Family Murders.

Dirigido por Jenny Popplewell, el documental "American Murder: The Family Next Door" tiene intervenciones de amigos y familiares de los Watts, trabajadores de los medios de comunicación locales, así como miembros de la justicia estadounidense.

¿Qué fue de Chris Watts?

Hoy, Chris continúa cumpliendo sus condenas a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Wisconsin, donde fue trasladado por "preocupaciones de seguridad" en diciembre de 2018.

El hombre se declaró culpable de los nueve cargos en su contra: cinco cargos de asesinato en primer grado (incluidos dos cargos adicionales para sus hijas porque eran menores de 12 años), un cargo de despido ilegal de un embarazo y tres cargos de manipulación de un cuerpo humano fallecido.

Finalmente, Chris Watts fue condenado a cinco cadenas perpetuas (tres consecutivas y dos simultáneas) por los asesinatos, más un total de 84 años más por los demás delitos.

