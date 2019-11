Casi muere de un infarto, su hijo no entendía cómo resolver la tarea (VIRAL)

Una mujer bastante estresada en el país de China estuvo a punto de morir por un infarto que le provocó el ver cómo es que su hijo no podía entender la tarea que le habían dejado en la escuela a pesar de que ella se lo explicó sencillamente y en varias ocaciones, el resultado de una simple tarea del menor la hizo casi perder la vida.

Esta curiosa historia se hizo viral en redes sociales como en Facebook y es que una señora, con el nombre de Wang, estuvo a punto de pasar a a una "mejor vida" y descansar de todos los enojos que le habái provocado su hijo, pero en esta ocasión un simple problema matemático la desesperó tanto el ver que su hijo no podía resolverlo.

Dicen los medios de esa ciudad que la señora Wang vio que su pequeño se encontraba muy angustiado y es que no lograba resolver el problema de la tarea que le habían dejado, así que ella optó por ayudarl, pero una, si no varias veces y fue inúti, ya que esto casi le provoca la muerte.

Se lo explicó una, dos, tres, cuatro y muchas veces, sin embargo al darse cuenta que el joven no encontraba la solución, la desesperación se apodero de la señora Wang, cosa que la llevó a generar un problema cardíaco que la mandó a un centro médico local.

Los doctores que la atendieron confirmaron que la mujer había sufrido un infarto de miocardio, añadiendo que si se demoraban un poco más en traerla, habría fallecido de un paro cardíaco.

“Traté de explicárselo muchas veces, pero no pudo responder correctamente. Empecé a enojarme y me dieron ganas de explotar. De repente, me sentí agitada y sin aliento. Rápidamente llamé a mi esposo y le pedí que me llevara al hospital”.