Carlos Salinas de Gortari primer presidente de México, aseguran universitarios

En redes sociales se viralizó el video de TikTok en donde un grupo de estudiantes universitarios de la Anáhuac afirman que el primer presidente de México fue Carlos Salinas de Gortari, lo que rápidamente causó risa y burlas entre los millones de usuarios de internet.

El usuario que publicó el video fue Sebastián Mariscal, quien sin pensarlo, ha recaudado miles de likes por las respuestas de sus compañeros de clase. Algunos comentarios de los usuarios es que “no existe relación entre el conocimiento y el dinero”, haciendo referencia a que estudiar en escuelas caras no garantiza el conocimiento.

Aunque el gobierno del priísta tiene muchas características que hoy siguen presentes entre los mexicanos, no cabe duda que ha sido uno de los presidentes con más polémicas, pero no, no fue el primero en liderar a México.

¿Quién fue el primer presidente de México?

Los universitarios fueron cuestionados sobre cultura general

La respuesta correcta es Guadalupe Victoria, pero los alumnos universitarios ignoraban la información, pues además de dar el nombre del priísta, sobresalió Benito Juárez y López de Santa Anna, lo que también generó reacciones en redes sociales.

El entrevistador también cuestionó a los estudiantes por el año del descubrimiento de América, además de la pregunta del primer presidente de México, y las respuestas fueron 1415, 1521 y 1512 y la correcta es 1942, cuando La Niña, La Pinta y La Santa María tocaron tierra.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y aunque algunos usuarios criticaron rápidamente las respuestas, otros los defendieron, pues señalaron que pese a estudiar en escuela privada, también no se las saben.

Te puede interesar: Carlos Salinas de Gortari: el día que mató una trabajadora del hogar

¿Qué partido era Carlos Salinas de Gortari?

Siempre ha estado en el PRI

Desde siempre ha pertenecido al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue con él cuando llegó a la presidencia de México, misma que resultó ser tan polémica dado a que se le acusa de haber robado millones al país.

Carlos Salinas de Gortari se ha mantenido alejado de la política, aunque muchos señalan que sigue pero no de manera tan activa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!