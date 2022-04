Captan aterradora foto de fantasma; la pareja estaba en un jacuzzi en Argentina

Recientemente en redes sociales se han hecho virales un par de fotografías pues internautas aseguran que en ellas se logró captar a un fantasma, momento que ha resultado bastante aterrador para la pareja que tomó las fotografías mientras se encontraban en un jacuzzi en Argentina.

No cabe duda que en internet existen muchas personas que aseguran haber captado en fotos y videos a fantasmas, pero lo cierto es que son pocas las imágenes donde en verdad se pueden observar claramente dichos espectros.

Quizás por lo anterior es que las imágenes compartidas por la pareja en internet han causado gran revuelo, pues en las fotografías se puede observar claramente lo que parece ser el fantasma de una mujer, lo que ha desconcertado.

La pareja no se percató del supuesto fantasma

El finde semana pasado nos fuimos a un hotel con mi novia en Carlos paz, muy lindo. El día domingo le saqué una foto por la tarde con su celular, hasta ahí todo normal. Ella la subió a Instagram 5 días después y un chabon le comenta+ pic.twitter.com/iQs7Og8yO3 — ★TalleresYNadaMas★ (@agusTdacol7) March 29, 2022

Al parecer la pareja se encontraba disfrutando de un jacuzzi cuando decidieron tomar la fotografía, en la cual internautas aseguran aparece el fantasma de una mujer que los mira fijamente desde la parte baja de un edificio.

La pareja explicó que la foto fue tomada en una pequeña villa de la región de Carlos Paz. Revelaron que en aquel momento no se percataron del supuesto fantasma, pero cuándo compartieron las fotografías en Instagram los internautas les hicieron saber sobre la supuesta presencia del ente.

En la foto captada en Argentina se observa al supuesto fantasma

El supuesto fantasma parece mirar a la pareja

En la foto se puede observar lo que parecer ser una mujer, vestida de blanco, con cabello largo y negro, por lo que varios internautas aseguran que se trata de un fantasma o un alma en pena.

Tras lo ocurrido la pareja fue duramente criticada, pues los internautas los acusaron de editar la foto, mientras ellos aseguraron que no la manipularon de ningúna forma, incluso señalaron que no creen en los fantasmas y que no tienen necesidad de hacerse virales.

Así mismo la pareja señaló que después de percatarse de la inusual imagen decidieron llamar al hotel ubicado en el país de Argentina para que revisaran las cámaras de seguridad y ahí les indicaron que se trataba de un huésped que estaba con su familia, pero ellos indicaron que no recuerdan haber visto a alguien.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!