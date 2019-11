Captan a pareja de enamorados dando rienda suelta a sus deseos en playas de Brasil (VIDEO VIRAL)

Una pareja sin pudor ni verguenza dejó fluir su amor mientras estaban en una playa en Brasil frente a miles de personas que observaron su acto carnal, los hechos se hicieron video viral.

A la parejita coqueta no le importó que incluso hubiera niños en la mencionada playa, nada los detuvo para continuar con su acto sexual y los hechos fueron captados en video por la gente que estaba en el lugar e incluso aplaudieron cuando la pareja se separó.

¡Video viral!

El video fue captado en el año 2015 y de hecho se puede encontrar en la plataforma Youtube con el nombre "Pareja Brasilera grabada, teniendo sexo en una playa de Brasil y les aplauden al terminar", este fue compartido por el usuario "Emmanuel Aloy" quien tiene 338 mil suscriptores.

Captan a pareja de enamorados dando rienda suelta a sus deseos en playas de Brasil

Los comentarios de la gente no se hicieron esperar, algunas personas bromearon con los hechos, dijeron que cada quien es libre de hacer lo que quiera pero por otra parte muchas personas se mostraron molestas ya que afirman que había menores de edad y no deberían hacer ese tipo de cosas en público.

Actualmente el video tiene 454,836 visualizaciones, 533 me gusta y 192 no me gusta, además fue comentado 195 veces.

¿Qué opinas de la parejita? ¿Crees que debería ser un delito castigado con cárcel el hecho de llevar a cabo actos sexuales frente a otras personas? o simplemente ¿crees que es una travesura? Deja tu comentario aquí abajo.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

Aquí el video:

Tal vez te interese: Jóvenes se echan "UN RAPIDÍN" en pleno parque público (VIDEO VIRAL)