Cancela su boda luego que novio hiciera comentario desagradable de su vestido

Cancela su boda luego que novio hiciera comentario desagradable sobre su vestido

Una mujer decidió cancelar su boda luego que su prometido, a quien consideraba el amor de su vida, le hiciera un comentario desagradable sobre su vestido de novia.

Esta exnovia ha revelado el momento en que supo que su relación había terminado antes de que se casaran. Ella afirmó que su futuro esposo la llamó "basura" por comprar un vestido “barato” de David's Bridal, pese a que él no se ofreció a ayudarla a pagar el costo del vestido.

En un video que compartió en redes sociales la joven llamada Jessica descubrió que el final de su relación llegó "Cuando encontré un vestido de novia que me encantó y me hizo sentir absolutamente hermosa, pero luego me reprendió toda la noche llamándolo ‘vergonzoso, vulgar y barato’ después de enterarse de que era de David's Bridal".

Su novio la criticó por comprar un vestido "barato"

En los comentarios del video la joven confirmó que al final decidió terminar aquella relación y por lo tanto no caminó hacia el altar para casarse con aquel hombre, decisión que fue aplaudida por los internautas.

"¡¡Estoy seguro de que te veías mejor de lo que se merecía!!" escribió un seguidor. "David tiene algunos vestidos hermosos. Qué cosa tan ridícula para hacerte sentir pequeña por eso", dijo otra internauta.

Muchos otros señalaron que el hombre exigió un vestido más bonito pero a pesar de ello no ofreció dinero para ayudar con el costo. Además una persona que afirmó trabajar en David's Bridal indicó que muchos de los vestidos que se venden allí son mucho más caros que otros de marca.

Al final, parece que Jessica se puso de pie y no miró hacia atrás. Ella describió terminar el compromiso como una "bendición" e instó a cualquiera que sea menospreciado por su pareja a que abandone la relación.

"Si alguien está intentando controlar tu guardarropa de alguna manera, ¡CORRE!" sugirió.

En otro video de seguimiento, Jessica mostró su vestido con cuello en V y la gente la llenó de elogios, algunos incuso aseguraron que el vestido era "impresionante" y "hermoso".

Así lucía la joven con su vestido de novia

Fue este gesto desagradable de su prometido lo que le ayudó a Jessica a dejar una relación poco saludable y a defenderse.Ella se hizo eco de este sentimiento en un comentario indicando: "¡¡Si alguien ve esto y está pensando en dejar una relación tóxica/abusiva, esta es su señal!!".

Además indicó que no se arrepiente de cancelar su boda con un sujeto que no supo valorarla y solo la intentó menospreciar por su vestido de novia.

