Campechano lleva 3 horas y cuarto dando vueltas en famosa glorieta de Mérida ¡No encuentra salida!

Un hombre de origen Campechano quién iba abordo de su automóvil, llevaba 3 horas y cuarto dándole vueltas a la famosa glorieta Monumento a las Haciendas, ubicada en la Ciudad de Mérida; esto debido a que no encontraba la salida.

Aunque se dice que los originarios de Capeche no son tan 'hábiles' al estar frente un volante, el hombre cuya identidad no fue revelada estuvo por 3 horas y cuarto sin dejar de dar vueltas; esto ya que no encontraba una salida que lo pudiera llevar a donde se dirigía.

Un reportero del Diario de Yucatán fue al lugar de los hechos y brindó su apoyo para que el campechano pudiera salir del lugar, de acuerdo a lo que comentó solo le quedaban 2 litros de gasolina y aún seguía sin conocer su salida.

Recordemos que la glorieta se encuentra ubicada en Calle 34 X17 Diagonal, Residencial San Carlos, 97133 Mérida, Yucatán; muy cerda de la conocida plaza y residensial Altabrisa, del mismo modo se encuentra a un par de cuadras del Centro de Altas Especialidades, Star Médica.