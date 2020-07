Camioneta "orina" a otra en el video viral más extraño del día

La mayoría de las personas estamos conscientes sobre la gran variedad de material que podemos encontrar a través de las redes sociales, en donde suelen aparecer videos que terminan por volverse virales debido a su interesante contenido, existen algunos que causan gran asombro o impresión en los internautas, aquellos que nos causan gran ternura o nos hacen reir sin parar al mostrar sucesos divertidos, así como los que terminan por ponernos los pelos de punta.

El video no es algo impresionante pero se volvió viral

El video fue algo extraño pero s volvió viral

Sin embargo, hay algunos que verdaderamente no se puede explicar el por qué se han vuelto populares, ya que casi no encajan con el contenido que describimos anteriormente, pues en este tipo de videoclips no se logra entender a ciencia cierta el verdadero mensaje que pretenden mandar, no obstante se convierten en tendencia gracias al gran número de reproducciones con el que cuentan, además de ser replicados por diversos usuarios en la red.

Algunos videos no son lo que esperan los usuarios

Tal es el caso del siguiente video viral que ha generado cierta confusión, y quizá por ello ha sido replicado por miles de usuarios quienes compartieron estas imágenes en distintas plataformas digitales. En el videoclip se observa una camioneta que se encuentra maniobrando en un estacionamiento, mismo que al parecer está ubicado en los Estados Unidos por las matrículas del vehículo, pero lo que más desconcertó a los internautas fue lo siguiente.

La camioneta tienen un mecanismo especial

En las imágenes se aprecia a la camioneta echando de reversa para abandonar el estacionamiento, pero justo cuando se acerca a otra camioneta que está aparcada en el lugar, el primer vehículo suelta un chorro de algún líquido hacia la segunda unidad, hecho que fue tomado de manera divertida por los usuarios, quienes aseguraron que se trataba de una camioneta orinando a la otra, después de ésto se ve cómo la troca huye a gran velocidad tras lo sucedido.