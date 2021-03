Camello deja sin cabello a mujer de una sola mordida

Quizá después de leer la siguiente información que trae La Verdad Noticias, no te darán ganas de ir a un zoológico y es que se volvió viral de una manera poco entusiasta, ya que fue agredida por un camello quien le mordió la cabeza arrancándole el cabello.

El video se ha vuelto popular en TikTok, el lugar donde podemos encontrar videos de todo tipo, que van desde los más divertidos hasta los más impresionantes, y muchas veces son los animales quienes protagonizan los momentos más memorables.

Así fue el caso de esta mujer, que al lado del camello se lograron viralizar, desafortunadamente a base de mucho dolor.

Qué dolor habrá sentido esta mujer al confundir un camello su cabello con comida.

Camello confunde cabello rubio de mujer con comida

En imágenes, que puedes ver aquí, se aprecia como la mujer se acerca demasiado al camello con la intención de tomarse una selfie, sin embargo, el animal confunde su cabellera rubia con alimento y lo arranca de una mordida.

Hasta el momento las imágenes que fueron compartidas en TikTok por el usuario @vids.by.dc ya tienen más de 400 mil likes en la red social, y aunque el desafortunado momento puede resultar un poco gracioso, es evidente que la mujer sufrió dolor pero al mismo tiempo de risa, porque no se esperaba la reacción del camello mientras intentaba alimentarse.

Si bien es cierto que los camellos no suelen ser peligrosos para los seres humanos, y la intención del animal no era lastimar a la mujer, esta joven sí se llevó un mal rato al intentar tomarse una fotografía para el recuerdo, sin embargo, seguro será un momento que no olvidará.

Es por ello que se debe evitar acercarse mucho a los animales salvajes sin la supervisión de un experto y en lugares apropiados para ello, como zoológicos, y siempre siguiendo las indicaciones para preservar tu seguridad.

