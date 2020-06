“Cálmate o te madreo”, una mamá para tranquilizar a su hijo en el terremoto

Todos sabemos que nuestras madres siempre van a estar cuando más las necesitemos, nos van a apoyar en esos momentos de angustia, es así como los niños mexicanos aprender a combatir muchos miedos. Es por eso que el día de hoy les traemos el video viral que se compartió ayer en la red social de Twitter, donde una mamá tranquiliza a su hijo de la manera más "tierna" posible cuando se encontraban en medio del terremoto.

Mamá tranquiliza a hijo lo más tierno posible

“Cálmate o te madreo”, una mamá para tranquilizar a su hijo en el terremoto

El terremoto que se vivió ayer en México sigue siendo tendencia en redes sociales por muchos videos que se hicieron viral en pocas horas. Pero el que más ha llamado la atención de miles de usuarios en Facebook es el de una madre que calma a su hijo en medio del sismo, quien por obvias razones, se encontraba asustado por el movimiento telúrico de 7.5 grados. ¡Pues cómo no!

La grabación que fue compartida en la red social de Twitter y se viralizó rápidamente, en ella muestra una de las calles de la Ciudad de México llena de gente ya que todas las personas se habrían salido cuando sintieron que la tierra se estaba moviendo.

“Cálmate o te madreo”, una mamá para tranquilizar a su hijo en el terremoto

Entre los ruidos se escucha a una menor llorar y segundos después podemos escuchar a una madre intentando calmar a su hijo: “te tranquilizas o te meto un pu****”, se escucha en el video viral, ¡aawww! qué tierna... se ve que lo quiere mucho.

Y vaya que después de eso el niño se calmó cómo por arte de magia; pero el movimiento telúrico seguía muy fuerte, entonces la madre vuelve a hacer el intento por tranquilizar a su retoño: “cálmate o te madreo”.

Una verdadera madre mexicana sabe como tranquilizar a sus hijos, en una situacion de miedo. pic.twitter.com/ey6f2tgY9m — El Triqui (@El_Triqui_) June 23, 2020

Te puede interesar: Edificio "baila" durante el terremoto en México, ¡increíbles imágenes!

Dicen por ahí "si no ayudas, no estorbes" y por supuesto que el niño no ponía de su parte (jajaja) y tuvieron que acomodarle las ideas con esos tiernos ragaños. De igual manera creemos que ese niño no le tenía miedo al terremoto de 7.5 sino que a la que le tenía miedo era a su mamá.