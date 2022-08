Cajera del OXXO se vuelve viral por su físico y quieren volverla modelo

La atractiva cajera de Oxxo que se hizo viral en Tiktok, ahora podría ser modelo, pues sus miles de fans le aseguran que su físico y su rostro podrían representar a importantes marcas. Cabe mencionar que la joven ya había tomado relevancia en redes sociales anteriormente por los videos que publicaba en su perfil.

La apariencia de la joven identificada como Alex Silva, sorprendió tanto a los usuarios, y algunos bromeaban con que la empresa de tiendas de conveniencia ahora estaba contratando modelos, o por lo menos, gente por altas calificaciones en belleza y cuerpo.

Con solo 10 videos, mismos que están disponibles en su cuenta de TikTok, y en los que aparece con su uniforme rojo y amarillo, enamoró a miles de usuarios y se hizo viral en redes sociales.

Fans de cajera del Oxxo quieren convertirla en modelo

La joven posa únicamente con su uniforme del trabajo

Los clips de Alex tienen cientos de comentarios, mayormente de público masculino que resalta la belleza de la joven, a los cuales no suele responder y prefiere seguir nutriendo sus cuentas para no perder relevancia, aunque no parezca que algo así suceda, ya que muchos se han declarado oficialmente enamorados de ella.

“Nunca he visto esa promo en el Oxxo”.

La cajera del Oxxo que se hizo viral en Tiktok no ha revelado la ubicación de la tienda en la que trabaja pese a que sus fans le han solicitado y que por seguridad, decidió reservarse ese dato. Lo único que se sabe es que es de Monterrey pero nadie sabe en qué zona.

¿Quién es Alex Silva, la cajera del Oxxo?

La joven no suele responder los mensajes de sus seguidores

La joven es originaria de Monterrey, Nuevo León y actualmente tiene más de 150 mil seguidores en Tiktok, con más de 1 millón de visualizaciones en sus videos, lo que ya la convirtió en una influencer.

Su belleza es tanta, que algunos usuarios comparan a la también llamada ‘Modelo del Oxxo’ con Hailey Bieber, esposa del famoso cantante Justin Bieber, según indicaron a La Verdad Noticias.

