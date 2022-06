Cajera de Oxxo hace llorar a clienta

Una joven expuso en Tiktok la mala experiencia que tuvo, en una tienda de conveniencia de la cadena OXXO, en la que acudió para hacer unas recargas telefónicas, sin embargo la empleada realizó el proceso de manera errónea, lo que originó una discusión.

En el clip, la mujer explicó que al darse cuenta del error, regresó a la tienda para hacer la aclaración, para que se le reintegre su dinero o en su caso realizarán el proceso de nuevo, a lo que la cajera le dijo que no se podía, y trató de manipularla, para hacerla desistir de su reclamo.

La internauta, narra que en algún momento de la discusión, la cajera le gritó, “Gracias por dejar sin comida a mis hijos”, luego de devolverle el dinero de mala gana, algo que de inmediato la hizo sentirse mal, aunque por otro lado su sentimiento de culpa se transformó en enojo, cuando esta la insultó, arremetiendo con la joven “Pinche chamaca egoísta”, le gritó. este es uno de los casos inusuales que hemos informado en La Verdad Noticias.

Cajera de Oxxo expone a clienta

Cajera expone a clienta

Una mujer utilizó Tiktok para comentar su experiencia con una clienta, con quien vivió una pelea campal, la mujer inicia su testimonio comentando que ella abría la tienda entre las 5:00 am y 5:30 am, momento en el que la clienta aparecía para comprar una dona, con un costo aproximado de 10 pesos, para luego pagar con un billete de $500 pesos o en su caso de $200.

La cajera explica, que en esos momentos las cajas no cuentan con tanto efectivo para cambio, ya que un turno antes se realiza el corte, por lo que es probable que no tengan el efectivo suficiente. Ante esto la clienta continuaba con su rutina, hasta que un día la empleada no contaba con el efectivo para darle su cambio de $490 pesos y está arremetió contra ella lanzandole un pan y agrediendo verbalmente.

¿Cuánto gana un cajero de oxxo?

Se viraliza luego de comentar el monto que gana en un Oxxo

A través de un Tiktok, un empleado de la cadena Oxxo reveló cuánto perciben los trabajadores de la tienda, en el clip, el joven narra que los sueldos alcanzan los 4 mil pesos mensuales, además de gozar de comisiones.En ese sentido, el empleado enlistó que un líder de tienda puede ganar hasta 4 mil 690 pesos, mientras que un encargado entre los 2 mil 796 pesos, un ayudante de tienda gana alrededor de mil 298 pesos y un cajero entre los 3 mil 700 y 4 mil pesos.

