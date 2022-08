Cachan a pareja teniendo coito, deberán pasar 180 días en la cárcel

Ya ni las alturas son impedimento para que los jóvenes se demuestren su amor,en días pasados una pareja en Ohio, Estados Unidos fue condenada por delitos menores vinculados a indecencia pública, y ahora podrían enfrentar una condena de hasta 180 días de cárcel.

Y todo por que fueron cachados, sosteniendo relaciones sexuales abordo de una cabina de la rueda de la fortuna gigante en el parque de diverciones Cedar Point.

La situación se tornó incómoda y molesta para las familias, con quienes compartirán el espacio, pues ahí se encontraban niños que vieron y escucharon absolutamente todo, por lo que padres de familia que presenciaron el acto impropio, acudieron a las autoridades para que los jóvenes fueran sancionados.

Triste desenlace

La pareja negó la penosa situación

En ese sentido,David Davis y Heather Johnston, ambos de 32 años de edad fueron retenidos por agentes de la policía local, que los interrogaron, sin embargo, estos explicaron que se trataba de un mal entendido, sin importar los pretextos de la pareja, su caso llegó hasta el Tribunal Municipal de Sandusky, donde se determinará, si los involucrados deberán pasar un tiempo tras las rejas o simplemente deberán cubrir una multa.

¿Puedo ir a la cárcel si me cachan?

No se considera un delito menor

De acuerdo con información, consultada por La Verdad Noticias, mantener relaciones sexuales abordo de un carro o en algún lugar público, no se considera dentro de la lista de delitos menores, ya que en la Ley Civica Federal, no especifica que las “faltas a la moral en vía pública”, sean motivo de arresto, no obstante si pueden imponerte una multa equivalente de 1 a 10 Unidades de Medida, arresto de 6 a 12 horas o de 3 a 6 horas de trabajo comunitario. Por otro lado, la actualización más reciente de la UMA es de 86.88 pesos, por lo que, en el peor de los casos, la multa no excederá los $868.80 pesos.

