¡CUIDADO HOMBRES! De esta forma las mujeres coreanas los engañan (VIDEO VIRAL)

Un video de YouTube ha dejado en evidencia las mañas que utilizan las mujeres asiáticas para lucir un rostro perfecto sin la necesidad de someterse a cirugías ni implantes, pues el ingenio de las chicas al parecer no tiene límites si se trata de lucir bellísima.

¡CUIDADO HOMBRES! De esta forma las mujeres coreanas los engañan (VIDEO VIRAL)

El video fue subido el 5 de enero del 2019 por el canal I love Beauty, el cual exhibe contenido sobre el cambio en la apariencia gracias a la transformación facial.

Este canal se ha vuelto tan popular en dicha plataforma, al igual que en otras redes sociales, pues en el sitio le enseñan a las mujeres e incluso hombres a cómo utilizar el maquillaje y ciertas pinturas para lograr mejorar la imagen de quien lo desee.

¡CUIDADO HOMBRES! De esta forma las mujeres coreanas los engañan (VIDEO VIRAL)

En este caso, un video titulado “Makeup Transformation Viral Makeup Videos | Amazing Before and After Korean & China Transformations”, que en español quiere decir “Videos Maquillaje Transformación Viral | Increíble antes y después Transformaciones de Corea y China” ha dejado impactado a los internautas.

¿De qué trata el video?

El clip muestra a jóvenes mujeres de procedencia coreana y china, que al principio lucen hermosas, pero conforme pasan los segundos comienzan a quitarse capas elásticas, pestañas, kilos de maquillaje, pelucas y redes, para que al final muestren la realidad de su rostro.

No digamos que las féminas lucen feas después de quitarse el encanto, el punto es que hay un cambio radical en su imagen, pues cualquier chico caería en el encanto de esos rostros de porcelana.

Mira aquí el video:

Tal vez te interse: El Chavo del Ocho se viraliza tras exhibir programa piloto (VIDEO VIRAL)

Este contenido ha superado las 332.239 visualizaciones en dicha plataforma, sin embargo otros canales e incluso Youtubers han tratado de imitar este tipo de videos, con el fin de ganar más vistas y likes.