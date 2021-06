Buzo sobrevive tras ser engullido y escupido por una ballena jorobada

Un buzo de langostas ha sobrevivido después de ser atrapado en la boca de una ballena jorobada frente a la costa de Cape Cod en Massachusetts. Michael Packard, de 56 años, dijo que estaba a unos 14 metros de profundidad cuando "de repente sentí un gran golpe y todo se oscureció".

Pensó que había sido atacado por un tiburón, común en las aguas de la zona, pero luego se dio cuenta de que no podía sentir ningún diente y que no sentía ningún dolor. "Entonces me di cuenta de que estaba en la boca de una ballena... y él estaba tratando de tragarme", dijo Packard.

Packard estuvo en la boca de la ballena por 30 segundos

El buzo de 56 años estima que estuvo en la boca de la ballena durante unos 30 segundos el viernes, pero siguió respirando porque todavía tenía puesto el aparato respiratorio. Luego, la ballena salió a la superficie, sacudió la cabeza y lo escupió.

Como informamos en la La Verdad Noticias, Packard fue rescatado por su compañero de tripulación. “Vi luz y él comenzó a mover la cabeza de lado a lado y lo siguiente que supe fue que estaba afuera (en el agua)”, dijo Packard al Cape Cod Times.

Jooke Robbins, directora de estudios de ballenas jorobadas en el Centro de Estudios Costeros en Provincetown, Massachusetts, dijo que no tenía motivos para dudar del relato de Packard.

La experta en ballenas jorobadas dijo que nunca había oído hablar de un "accidente" de este tipo, pero "puede ser que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.

