Buscan a mata Uber Eats. Impactante video

A través de redes sociales es común encontrarse con distintos videos que dejan ver la prepotencia y los actos violentos de las personas que en un momento de desesperación o enojo, pierden los estribos en vía pública.

En esta ocasión, un video que comenzó a circular en la red y a cobrar popularidad rápidamente, muestra el momento en el que un trabajador de la aplicación Uber Eats, es golpeado por otro sujeto mientras se dirigía a realizar una entrega.

La publicación fue realizada por la mujer que ordenó el servicio y quien cuenta por medio de un texto, que luego de realizar un pedido en dicha plataforma digital, su esposo y ella se percataron del evidente retraso del repartidor, motivo por el que se pusieron en contacto con el conductor, mismo que pidió auxilio a la pareja, pues había sido atacado a tan sólo unas cuadras de llegar a su destino.

“…el muchacho me responde que lo golpearon, que si puedo ir a la ubicación dónde está (era como a 2 cuadras de la casa) por motivos de seguridad preferimos no ir y llamar al 911, nosotros estábamos súper preocupados por el señor, así que le pedí el número de él y estuvimos en contacto todo el tiempo, lo llevaron al hospital y hoy en la mañana me envió este vídeo, resulta que se metió en contravía y pues una señora en un carro le gritó (improperios), él se los respondió y entonces le tiraron el carro encima y se bajó alguien del carro para comenzar a golpearlo”, escribió la denunciante.

En las impactantes imágenes se aprecia cómo el hombre es golpeado incluso con su propia bicicleta mientras lucha por ponerse de pie y lograr esquivar los golpes del sujeto que lo golpea en repetidas ocasiones dejándolo evidentemente desorientado.

El video fue compartido por la víctima al día siguiente de la agresión de la que por fortuna, salió con vida el sábado pasado, sin embargo, los ciudadanos han exigido justicia ante este preocupante hecho que pudo haber traído consecuencias fatales para el ciclista.