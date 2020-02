Burla seguridad de Tinder y logra hablar con más de 200 mujeres simultáneamente

Hay veces que las personas por más que le ponen ganas de conseguir una pareja no se les da por ningún lado y no quiere decir que no sean agraciados, pero pues simplemente no corren la misma suuerte que otros y por eso recurren a aplicaciones como Tinder donde es relativamente más "fácil" conseguir pareja o al menos citas con otras personas, o eso es lo que dicen las malas lenguas. El día de hoy te vamos a presentar el caso de Robert Winters quien burló la seguridad de dicha app.

El programador Robert Winters burló la seguridad de la aplicación llamada Tinder para encontrar pareja, pero no solo estaba hablando con una sola mujer sino que llegó a un numero que ni el más "Don Juan" lo haría en cuestión de segundos. ¿Quieres saber como le hizo?

El sujeto reconfiguró un algoritmo al que "educó" para poder conversar con 200 mujeres al mismo tiempo, ¡increíble! nos e iba a dar abasto con tanta chica joven y guapa, pero para su mala suerte esto no le duró mucho tiempo porque la aplicación era obvio que se daría cuenta entonces tomó cartas en el asunto y definitivamente opto por bloquearlo.

La empresa Mashable publicó que el hombre le “enseñó” a este algoritmo a mantener conversaciones básicas en una o dos direcciones dependiendo de las respuestas que recibía y logró aumentar su popularidad. Este programa fue desarrollado por Jeffrey Li, un científico de datos. Buscó mejorar su éxito con las citas (¡Nerds!).

"He hablado con muchas amigas que estaban en aplicaciones de citas, tienden a ser abrumadoras para ellas", contó Li, a la vez que reconoció que la suerte no es la misma para un hombre que no tiene "un gran perfil".

Dos años pasaron desde que Li desarrolló el algoritmo hasta que Winters lo reconfiguró. "Creo que Tinder supo esto y me prohibió, por supuesto, de la plataforma", concluyó.

