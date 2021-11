Buffet niega entrada a cliente por comer demasiado y genera pérdidas al negocio

Buffet niega entrada a cliente por comer demasiado, sí, aunque increíble que parezca, este hecho ocurrió en Changsha, una ciudad china.

El dueño del establecimiento asegura que la presencia de este peculiar cliente, quien en realidad es el bloguero identificado como Kang, le hace perder dinero a su restaurante.

Fue así como el Buffet niega entrada a cliente por comer demasiado. Kang se autodenomina ‘mukbang’, palabra que hace referencia a una persona que se graba o hace transmisiones en vivo mientras ingieren enormes cantidades de comida al mismo tiempo que interactúa con la audiencia.

Buffet niega entrada a cliente por comer demasiado

El cliente asegura que el hecho de negarle la entrada es discriminatorio.

Pero ¿tiene lógica? o ¿por qué el Buffet niega entrada a cliente por comer demasiado? El dueño dice que la primera vez que Kang entró comió 1.5 kilos de manitas de cerdo y 4 kilos de camarones en su segunda vez.

Por su parte, el ‘mukbang’ Kang asegura que el haberle negado la entrada es discriminación, pese a que la durante sus visitas, las cantidades de comida que ingiere son exorbitantes.

Y es que no solo come kilos de comida, sino que ha llegado a beber de 20 a 30 botellas de leche de soya, ha llegado a comerse toda la bandeja de manitas de cerdo y de camarones.

En ese sentido, La Verdad Noticias ha dado a conocer el peligro de ingerir grandes cantidades de comida, ya que el ‘Mukbag’ puede matar a una persona de un paro cardíaco.

Restaurante se aferra a negar entrada a ‘Mukbag’

Viralizan al joven ‘Mukbag’ Kang.

Como era de esperarse, luego que el Buffet no dejó entrar a un cliente que come demasiado, la historia se hizo viral, pero el dueño afirmó que su buffet no permitirá la entrada de Kang, pero este hecho generó controversias.

Para comenzar el buffet ha hecho que se considere personas “non gratas” a todos los ‘mukbangs’, por su parte, para quienes cuestiones si el restaurante puede tener alguna consecuencia legal.

De acuerdo a la ley local, el propietario del local puede negar la entrada a su establecimiento de buffet sin violar el derecho del cliente. Pero como la decisión del dueño del restaurante chino no causará pérdidas a los consumidores por lo que no hay una infracción como tal.

Además se indica que los dueños o empresarios de establecimientos tienen la libertad de elegir si aceptan o no a los consumidores, por lo que el Buffet niega entrada a cliente por comer demasiado y no tendrá infracción.

