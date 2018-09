¡Buenas noticias! El joven del curriculum a mano... ya encontró trabajo

En menos de 96 horas el joven que buscaba trabajo con un curriculum hecho a mano, logró encontrarlo, esto gracias a las redes sociales, ya que una mujer subió a sus Facebook la fotografía del curriculum argumentando que cuando se tiene la voluntad de trabajar, no hay impedimentos.

Este joven de nombre Carlos Duarte, llegó a un local comercial a buscar trabajo pero lamentablemente no había vacantes en ese momento pero la mujer le dijo que podía dejar su información para cuando requiriera a alguien, así que el chico sacó una hoja de su cuaderno y anotó sus datos personales en una hoja.

La mujer de nombre Eugenia, lo posteó en sus redes sociales y rapidamente se viralizó, esto ahora ha dado frutos positivos pues a partir del próximo jueves, Carlos trabajará en una fabrica de vidrios y percibirá la cantidad de 16,000 pesos mensuales.

Esto se logró gracias a la buena voluntad de la locataria al compartir la información en sus redes sociales.

"Lo que más le agradezco a Euge es que no me rechazó cuando ya venía de muchas, que me escuchó y me recibió la hoja del cuadernito que le entregué con mucha vergüenza. ¿Si se apiadó? No, me creyó, me vio honesto y con hambre", señaló Carlos a un periodista local.

El joven afirmó que lo primero que hará al recibir un sueldo será hacer un asado a su gente en agradecimiento por haberlo apoyado a conseguir un trabajo fijo.

