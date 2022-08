Bosteza y se le cae la mandíbula, el problema es que estaba volando en un avión

Miedo y desesperación habrá sentido una joven después que bosteza y se le cae la mandíbula, sobre todo porque estaba en pleno vuelo y cientos de metros sobre el suelo.

Subir a un avión no es para todos igual, esto lo debe saber muy bien una joven llamada Isabella Prusak-James, de 21 años, quien sufrió un accidente en pleno vuelo.

Lo ocurrido a esta joven es narrado en un video de TikTok donde explican cómo es que por dar un bostezo se le cayó la mandíbula.

Bosteza y se le cae la mandíbula

Horrible momento vivió una joven cuando bosteza y se le cae la mandíbula, todo en pleno vuelo.

Al momento de iniciar el viaje, ella y su amiga vivieron una situación peculiar y para nada emocionante, y lo que debió ser puro y exclusivamente divertido resultó en una pesadilla.

El vuelo salió de Inglaterra a Málaga, en España, pero tras despegar el avión Isabella sufrió un percance que jamás imaginó ya que mientras hablaba con su compañera bostezo y su mandíbula se cayó, esto obligó a una rápida asistencia en las alturas para solucionar urgente el problema.

La chica dice que cuando tuvo ganas de bostezar automáticamente sintió un sonido extraño en su cuerpo, que nunca había oído y notó que su mandíbula no estaba correctamente ubicada y esto le impedía hablar. Por lo que usó su celular para avisarle y pedir atención a los tripulantes de cabina del avión.

Te puede interesar: Un paracaidista queda enredado en el aire y salva su vida justo antes del impacto

Reajuste de mandíbula en pleno vuelo

En pleno vuelo, bosteza y se le cae la mandíbula.

Isabella y su amiga fueron escoltadas hasta una zona apartada del resto de los pasajeros. Sentada en una silla, aún en shock, pidió que le acomodaran la mandíbula con unos movimientos especiales.

Ella confiesa que este tipo de accidente ya le había ocurrido en un viaje familiar, por lo que pidió a su amiga que con sus dedos pulgares realice movimientos que le permitan enderezarle la mandíbula, pero no funcionó por lo Isabella lo hizo por sus propios medios y logró su cometido para salir de esa situación apremiante.

Luego que Bosteza y se le cae la mandíbula y ante el intento fallido de su amiga de ayudarle, la joven misma se volvió a colocar la mandíbula. Sobre la asistencia de su amiga dijo: “no sentí dolor, sino incomodidad. Seguía intentándolo, pero al final me dijo ‘esto me está estresando’. Me preguntó si podía hacerlo. Nunca había probado, aunque lo terminé logrando”.

"¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!"