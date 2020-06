Borracho no soporta la ley seca y se toma un trago ¡de gel antibacterial!

La cuarentena se sintió mucho más pesada tras la imposición de la ley seca, por lo que los ‘borrachos’ sufrieron realmente el encierro sin su elixir, llegando en algunos casos a perder al vista por ingerir alcohol adulterado.

Asimismo, algo que aumentó en producción fue el gel antibacterial, necesario para que mantengamos un entorno limpio, pero otros ya le han encontrado otro uso tras enterarse que este gel tiene alcohol en su contenido.

En este nuevo video viral nos demuestra como luce exactamente la adicción al alcohol, pues algunos borrachos ingieren cualquier cosa con tal de sentir el alcohol en sus venas, como demostró este hombre.

Borracho bebe gel antibacterial por la ley seca

En las imágenes se puede ver a un hombre que simplemente no le tiene miedo a nada, pues aparentemente salió en una ardua búsqueda para abastecerse de alcohol en una ciudad que se vio azotada por la ley seca, donde no había ni de las ‘chelas’ más feas.

Tras una larga jornada sin éxito, entró a un establecimiento totalmente rendido, pero iba buscando cobre y encontró oro, ya que se topó con un enorme (y ¿delicioso?) recipiente con gel antibacterial, por lo que su cerebro solo registró una cosa.

Sin pensarlo por un segundo, el hombre abrió la botella de gel antibacterial y comenzó a tomárselo sin precaución alguna, pues necesitaba saciar su sed de alcohol de cualquier manera.

Gel antibacterial, el nuevo drink de los borrachos

Si no fuera suficiente con el impresionante trago que le dio la primera vez, este hombre decidió darle otro enorme sorbo a la botella antes de ser sorprendido por una de las empleadas del lugar, por lo que huyó despavorido.

Aunque el gel antibacterial no es tóxico con el contacto humano, no se saben los efectos devastadores que podría tener si es ingerido, pues los químicos que tiene podrían causar severos daños al cuerpo, aunque a este hombre no le importó, pues consiguió unos shots gratis y desinfección de sus órganos.